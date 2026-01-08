HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư xã Long Thành giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Ông Dương Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư xã Long Thành giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Dương Minh Dũng (thứ hai từ trái qua) và ông Nguyễn Hữu Nguyên (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 31-12-2025.

Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thành.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Nai Dương Minh Dũng khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện đổi mới sáng tạo theo phương châm "7 dám": "Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung" để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai được nghỉ việc theo nguyện vọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã có quyết định cho nghỉ thôi việc theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai, kể từ ngày 10-1.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm (SN 1982) từng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (cũ). Sau đó, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai.


