HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự

D.Thu - N.Hưởng

(NLĐO) - HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo tại kỳ họp thứ 30.

Chiều 5-1, tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Thanh Bình và cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Đàm Văn Huân do nhận nhiệm vụ mới.

Hà Nội miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều nhân sự tại kỳ họp thứ 30 - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hà Nội chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Mạnh Linh

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với bà Bạch Liên Hương và nghị quyết bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP và bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, do nhận nhiệm vụ mới.

HĐND TP Hà Nội đồng thời bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Việc xem xét, quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP tại kỳ họp thứ 30 được thực hiện trên cơ sở yêu cầu thực tiễn công tác cán bộ và nhằm bảo đảm sự ổn định, thông suốt trong hoạt động điều hành của UBND TP.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết việc kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo thường trực HĐND và ủy viên UBND nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ giữa cơ quan tham mưu và cơ sở giúp hình thành vòng tuần hoàn đào tạo, sử dụng cán bộ bài bản, hiệu quả.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy Hà Nội trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Tin liên quan

Đà Nẵng sắp xếp còn 3 ban quản lý dự án, kiện toàn bộ máy và nhân sự

Đà Nẵng sắp xếp còn 3 ban quản lý dự án, kiện toàn bộ máy và nhân sự

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Thường được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng

Ông Hoàng Trung Dũng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(NLĐO) - Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

TPHCM: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc, Chủ tịch các đơn vị

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cán bộ về đơn vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

bổ nhiệm miễn nhiệm nhân sự nhân sự hà nội giữ chức vụ UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bổ sung nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo