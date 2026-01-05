Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự

Chiều 5-1, tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Thanh Bình và cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Đàm Văn Huân do nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hà Nội chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Mạnh Linh

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với bà Bạch Liên Hương và nghị quyết bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP và bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, do nhận nhiệm vụ mới.

HĐND TP Hà Nội đồng thời bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Việc xem xét, quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP tại kỳ họp thứ 30 được thực hiện trên cơ sở yêu cầu thực tiễn công tác cán bộ và nhằm bảo đảm sự ổn định, thông suốt trong hoạt động điều hành của UBND TP.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết việc kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo thường trực HĐND và ủy viên UBND nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ giữa cơ quan tham mưu và cơ sở giúp hình thành vòng tuần hoàn đào tạo, sử dụng cán bộ bài bản, hiệu quả.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy Hà Nội trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.