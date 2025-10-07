HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Theo bí thư xã, ông nghỉ học vì có việc gia đình chứ không phải đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", hình ảnh chơi Pickleball là "bị cắt ghép"

Liên quan việc bị phản ánh nghỉ học bồi dưỡng để đi đánh giải Pickleball, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 8-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu cả nước.

Bí thư xã Bờ Ngoong bị tố nghỉ học bồi dưỡng để tham gia giải Pickleball tình yêu u 90 + - Ảnh 1.

Đại diện Ban Tổ chức đăng tải hình ảnh ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tham gia giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+"

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Tất Phượng cho biết sáng 7-9, ông đã xin phép nghỉ, không tham gia học bồi dưỡng kỹ năng vì có việc gia đình. Buổi chiều, ông học và xử lý công việc tại xã. Ông cũng đưa các văn bản chỉ đạo do mình ký vào ngày 7-9 để minh chứng. 

Ông Phan Tất Phượng cho biết đã đặt lịch cố định, thường xuyên chơi Pickleball ở sân diễn ra giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+". Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia thi đấu tại giải này.

Về hình ảnh bản thân đang tham gia chơi Pickleball được ban tổ chức giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" đăng tải, ông Phan Tất Phượng cho rằng hình ảnh này là ông chơi trong các ngày khác. Ban tổ chức đã mượn hình ảnh ông để "làm màu" cho giải đấu.

Bí thư xã Bờ Ngoong bị tố nghỉ học bồi dưỡng để tham gia giải Pickleball tình yêu u 90 + - Ảnh 3.

Ông Phượng được cho là có tên trong bảng thi đấu giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu 90+"

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu trên cả nước bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Phan Tất Phượng bị tố không tham gia lớp bồi dưỡng mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" - tổ chức ngày 7-9, tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Liên quan việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất thành lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin.

tỉnh Gia Lai bí thư tập huấn Giải Pickleball
