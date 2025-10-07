HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bị tổ ong vò vẽ trên trụ điện cao thế tấn công, nhiều người dân bỏ chạy tán loạn

T.Trực

(NLĐO) – Hiện lực lượng chức năng đã xử lý tổ ong vò vẽ đã tấn công học sinh, người dân.

Ngày 7-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kịp thời xử lý một tổ ong vò vẽ tại khu dân cư 11 (thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày) tấn công người dân và học sinh.

Tổ ong vò vẽ tấn công người dân Quảng Ngãi , nhiều người hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý tổ ong vò vẽ tấn công nhiều người dân, học sinh

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân ở khu dân cư 11 (thôn Minh Tân Nam) hốt hoảng khi bị đàn ong vò vẽ từ tổ nằm trên trụ điện cao thế bất ngờ tấn công khiến nhiều người dân và học sinh phải bỏ chạy tán loạn.

Tổ ong vò vẽ trước khi được xử lý

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, trang bị đồ bảo hộ và triển khai biện pháp tiêu diệt đàn ong. Chưa đầy 1 giờ sau, tổ ong được xử lý an, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tổ ong vò vẽ tấn công người dân Quảng Ngãi , nhiều người hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xử lý tổ ong vò vẽ tấn công nhiều người dân, học sinh

Theo người dân địa phương, tổ ong này mới xuất hiện thời gian gần đây, ban đầu khá "hiền", nhưng sáng nay bất ngờ bay xuống tấn công người đi đường. "Do tổ nằm quá cao trên trụ điện nên người dân không thể xử lý, phải nhờ đến lực lượng chức năng" - anh Nguyễn Thanh Hiển (người dân thôn Minh Tân Nam) nói.

Theo các chuyên gia y tế, nọc của ong vò vẽ có nhiều độc tố, có thể gây sốc phản vệ, tan máu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ và thận nặng. Nếu không được xử trí kịp thời, nạn nhân có thể bị đe dọa đến tính mạng.

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp tử vong do bị ong vò vẽ đốt.

Tin liên quan

Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai đã dùng phương tiện chuyên dụng xử lý tổ ong đốt khiến 3 cháu nhỏ trong mái ấm thương vong.

Người đàn ông bất ngờ bị ong vò vẽ đốt, suýt mất mạng

(NLĐO)- Trong lúc làm việc, ông N.V.V. bị một con ong vò vẽ đốt rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng khó thở, tím tái toàn thân.

Tổ ong vò vẽ trong thùng bia, cả bàn nhậu chạy trối chết

(NLĐO)- Nghĩ thùng bia chỉ còn lại mấy lon cuối, anh Phan Khôi Nguyên cầm thùng lắc mạnh rồi thò tay vào bên dưới không ngờ bầy ong vò vẽ bay ra.

