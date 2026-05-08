Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, thiếu nữ ở Tây Ninh ra đầu thú

Ngày 8-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Công an xã Châu Thành tiếp nhận Lê Ngọc Tường Vy (SN 2008, ngụ ấp Tam Hạp, xã Châu Thành) đến đầu thú theo quyết định truy nã đặc biệt về tội "Giết người".

Thiếu nữ ở Tây Ninh liên quan vụ hỗn chiến gây thương tích ra trình diện. Ảnh: Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23-11-2024, Vy cùng 13 đối tượng khác tụ tập tại khu vực ngã ba sân banh Thanh Điền để tìm đánh anh P.Q.D. do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân và một số người trong nhóm.

Khi phát hiện anh D. xuất hiện tại khu vực bến phà Thốt Nốt, cả nhóm đã lao vào tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm liên quan để phục vụ công tác xử lý. Riêng Vy rời khỏi địa phương, bỏ trốn trong thời gian dài.

Ngày 24-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Vy, đồng thời chuyển tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người". Đến ngày 2-5, cơ quan chức năng tiếp tục ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Trong quá trình lẩn trốn, Vy được gia đình và lực lượng công an vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 6-5, Vy đã đến Công an xã Châu Thành trình diện. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết việc người bị truy nã ra đầu thú sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.