Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Các đối tượng truy nã thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp đấu tranh, truy bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở nhiều địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng truy nã thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường rà soát địa bàn, xác minh đối tượng, phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét, bắt giữ.

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm - Ảnh 1.

Công an xã Lộc Ninh bắt giữ đối tượng truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, ngày 5-5, Công an xã Lộc Ninh bắt giữ Trịnh Hoàng Trọng (SN 2002, ngụ xã Lộc Ninh, Tây Ninh) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp Phước Nghĩa. Trọng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã vào tháng 4-2026.

Trước đó, ngày 28-4, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ Trương Thị Định (tức "Đào", SN 1968) tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam, TPHCM. Định bị truy nã từ năm 2018 về các hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, một tổ công tác khác phối hợp Công an xã Lộc Thành và Đồn Biên phòng Lộc Thành (Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ xã Tân Đông, Tây Ninh). Thanh bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã ban hành ngày 30-12-2024.

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm - Ảnh 2.

Đối tượng Linh bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-4-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phá chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thùy Linh (41 tuổi, ngụ xã Tân Hội, Tây Ninh) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài các vụ bắt giữ, Công an xã Thạnh Hóa còn vận động thành công Đặng Hữu Quốc Thiều (SN 1988, ngụ xã Thạnh Hóa, Tây Ninh) ra đầu thú về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, siết chặt quản lý cư trú và đẩy mạnh truy xét nhằm không để các đối tượng truy nã có điều kiện lẩn trốn, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Tin liên quan

Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

(NLĐO)- Các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận

Xử lý nghiêm kẻ tung tin bịa đặt trên mạng về vụ thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh phối hợp A05 xử lý tin bịa đặt, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng gây rúng động dư luận.

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Tạm giữ nghi phạm, xét nghiệm máu làm rõ nguyên nhân

(NLĐO) - Công an Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm, trưng cầu giám định, làm rõ nguyên nhân vụ thảm án gây rúng động dư luận

tỉnh Tây Ninh chiếm đoạt tài sản bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản công an tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản truy nã đặc biệt chất ma túy an ninh trật tự đối tượng truy nã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo