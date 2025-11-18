HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bị truy tố vì quấy rối tình dục thành viên nhóm nhạc BTS

Minh Khuê

(NLĐO) - Một phụ nữ Nhật Bản đã bị đưa ra xét xử tại Hàn Quốc sau khi cưỡng hôn ca sĩ Jin - thành viên nhóm nhạc BTS.

Trang Allkpop ngày 18-11 thông tin về vụ việc. Theo đó, Văn phòng Công tố Quận phía Đông Seoul - Hàn Quốc, thông báo vào ngày 12 - 11 rằng họ đã truy tố một phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi, tạm gọi là "A".

Bị truy tố vì cưỡng hôn thành viên nhóm nhạc BTS - Ảnh 1.

Ca sĩ Jin của nhóm BTS

"A" bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan việc trừng phạt tội phạm tình dục, cụ thể là quấy rối tình dục.

Trong một "sự kiện ôm" tổ chức tại Sân vận động Jamsil ở Seoul - Hàn Quốc vào tháng 6-2024, "A" bị cáo buộc hôn vào má của Jin. Một khiếu nại công khai được đưa ra, thúc đẩy cuộc điều tra.

Cảnh sát đã triệu tập "A" đến thẩm vấn nhưng cuộc điều tra tạm dừng vào tháng 3. Sau đó, "A" đã tự nguyện xuất hiện, cho phép vụ việc được tiếp tục.

Cảnh sát kết luận rằng cáo buộc quấy rối tình dục là có căn cứ và chuyển vụ án cho bên công tố vào tháng 5.

Hiện tại, nhóm nhạc BTS đang chuẩn bị một album đầy đủ của nhóm, dự kiến phát hành vào mùa xuân năm 2026.

Tin liên quan

“Em út vàng” của nhóm BTS chuẩn bị nhập ngũ, fan tiếc nuối

“Em út vàng” của nhóm BTS chuẩn bị nhập ngũ, fan tiếc nuối

(NLĐO) - Các thành viên RM, Jimin, V và “cậu em út vàng” Jungkook của BTS được cho là sẽ nhập ngũ vào tháng 12.

Hàn Quốc mất bao nhiêu tiền khi nhóm BTS nhập ngũ?

(NLĐO) – Nhóm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc là BTS thông báo thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Jin sẽ lên đường nhập ngũ, các thành viên khác cũng tiếp bước theo lịch trình mỗi cá nhân.

Tổng thống Hàn Quốc khen nhóm BTS làm nên lịch sử

(NLĐO) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chúc mừng nhóm nhạc BTS đã thắng đậm tại Lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Đây cũng là thành tích ghi dấu ấn lịch sử của một nhóm nhạc châu Á trong hành trình "Mỹ tiến".

truy tố Nhóm BTS quấy rối tình dục cưỡng hôn
