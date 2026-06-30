Bị Ukraine đánh trúng 8 nhà máy lọc dầu lớn nhất, thị trường nhiên liệu Nga chao đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bị Ukraine đánh trúng 8 nhà máy lọc dầu lớn nhất, thị trường nhiên liệu Nga chao đảo

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) đánh trúng 8 trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga.

RBC-Ukraine cho hay các nhà máy lọc dầu Nga bị UAV Ukraine đánh trúng gồm: Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan; Kirishinefteorgsintez ở Leningrad; Lukoil-Volgogradneftepererabotka tại Volgograd; Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Nizhny Novgorod; Lukoil-Permnefteorgsintez ở Perm; nhà máy lọc dầu Moscow; nhà máy lọc dầu Ryazan và Yaroslavlnefteorgsintez ở Yaroslavl.

Ukraine liên tiếp tập kích, thị trường nhiên liệu Nga chao đảo - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ nhà máy nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu ở Tuapse – Nga hồi tháng 4. Ảnh: AP

Dữ liệu được trích dẫn từ Meduza khẳng định các nhà máy lọc dầu lớn ở khu vực phía Tây dãy Ural của Nga đều đã ít nhất 1 lần trở thành mục tiêu tập kích do Ukraine thực hiện.

Trong số này, các nhà máy ở Moscow và Yaroslavl bị UAV Ukraine tập kích nhiều lần kể từ đầu năm 2026. Thiệt hại đáng kể đã khiến một số doanh nghiệp phải giảm công suất, thậm chí dừng hoạt động hoàn toàn. 

Tính đến cuối tháng 6, chỉ còn 2 trong số 10 cơ sở lọc dầu lớn nhất Nga chưa bị hư hại. Cả 2 đều nằm xa về phía Đông dãy Ural, gồm Công ty Hóa dầu Angarsk tại tỉnh Irkutsk và Nhà máy lọc dầu Omsk (công suất lớn nhất Nga).

Loạt vụ tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu đã đẩy thị trường nhiên liệu Nga vào khủng hoảng. Giá xăng tại nước này ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất trong khoảng 20 năm.

Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng khiến hàng chục khu vực của Nga phải áp dụng biện pháp hạn chế bán nhiên liệu. Trong số đó có Khu tự trị Khanty-Mansi, nơi khai thác khoảng 40% tổng sản lượng dầu của Nga.

Để ổn định thị trường nội địa, Moscow đã đề nghị Kazakhstan cung cấp 50.000 tấn xăng. Nhà chức trách Nga cũng chính thức cho phép nhập khẩu nhiên liệu.

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài từ cuối tháng 2-2022 cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Mỹ đổi thái độ, nói Ukraine đang thắng thế Nga

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Mỹ đổi thái độ, nói Ukraine đang thắng thế Nga

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Ukraine đang giành thế chủ động trên chiến trường khi các đòn tập kích sâu làm tăng sức ép lên hạ tầng năng lượng Nga.

Thừa nhận của Tổng thống Nga Putin sau loạt đòn tấn công từ Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng đất nước đang phải chịu "tình trạng thiếu hụt nhất định" nhiên liệu.

Điểm nóng xung đột ngày 27-6: Ukraine đánh rát, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea

(NLĐO) - Giới chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 26-6, khi các đòn không kích liên tiếp của Ukraine gây mất điện, thiếu nhiên liệu.

Ukraine UAV tập kích nhà máy lọc dầu nhiên liệu Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo