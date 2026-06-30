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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Mỹ đổi thái độ, nói Ukraine đang thắng thế Nga

Hải Hưng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Ukraine đang giành thế chủ động trên chiến trường khi các đòn tập kích sâu làm tăng sức ép lên hạ tầng năng lượng Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jeremy Levin cho biết Washington đánh giá Ukraine đang bước vào giai đoạn thắng thế trong cuộc xung đột với Nga.

"Hiện nay, chúng ta đang ở thời điểm Ukraine thắng thế trong cuộc xung đột này" - báo Mezha dẫn phát biểu của ông Levin trước Hội nghị Phục hồi Ukraine (URC 2026) tại Gdansk - Ba Lan hôm 24-6.

Quan chức Mỹ cho rằng động lực xung đột đã đảo chiều, lực lượng Ukraine chuyển sang giành thế chủ động, trong khi quân đội Nga "gần như chờ đến mùa đông".

Mỹ nói Ukraine đang thắng thế, Nga chật vật vì khủng hoảng nhiên liệu - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine liên lạc bằng vô tuyến khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Quân đoàn 3 Lục quân Ukraine/Facebook

Thứ trưởng Levin cho rằng các đợt tập kích liên tiếp của Ukraine vào hạ tầng năng lượng trọng yếu đã làm tăng chi phí xung đột đối với Moscow, đồng thời buộc Nga phải phân tán nguồn lực khỏi tiền tuyến.

Ông nhấn mạnh đây là thời điểm Ukraine cần tiếp tục duy trì sức ép trên chiến trường. Việc bảo đảm và mở rộng hỗ trợ từ các đối tác được Washington xem là yếu tố quan trọng để Kiev củng cố những kết quả đạt được. 

Sức ép với Nga không chỉ đến từ các đòn tập kích. Ông Levin cho biết Mỹ đang cân nhắc rà soát những ngoại lệ còn lại trong các lệnh trừng phạt liên quan dầu mỏ Nga, động thái có thể siết thêm nguồn thu năng lượng của Moscow.

Ông nói bất kỳ biện pháp mới nào cũng cần phối hợp với các đối tác châu Âu nhằm duy trì mặt trận thống nhất và hạn chế tác động kinh tế rộng hơn. 

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Liên minh châu Âu (EU) gần đây cũng gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế quy mô lớn với Nga thêm 12 tháng.

Trong khi đó, khủng hoảng nhiên liệu tại Nga được cho là đang lan rộng. Nhà sản xuất dầu Gazprom Neft, cung cấp phần lớn nhiên liệu cho thủ đô Moscow, có thể phải dừng sản xuất ít nhất 6 tháng, thậm chí đến đầu năm 2027.

Chính phủ Nga ngày 15-6 đã gia hạn vô thời hạn cơ chế cho phép các nhà máy lọc dầu bán xăng và dầu diesel không đạt chuẩn môi trường Euro-5. Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu theo cơ chế này có thể cao gấp 15 lần mức pháp luật cho phép, trong bối cảnh thiếu nhiên liệu đã lan tới ít nhất 25 khu vực của Nga.

Tại bán đảo Crimea, chính quyền địa phương đã ngừng hoàn toàn việc bán nhiên liệu cho dân sự, chỉ ưu tiên xăng dầu cho xe khẩn cấp và phương tiện nhà nước. Động thái này diễn ra sau các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nói chung và cơ sở hạ tầng năng lượng nói riêng "sẽ gây ra vấn đề, điều đó là hiển nhiên”, trong một cuộc phỏng vấn được Điện Kremlin công bố hôm 28-6.

“Hiện tại chúng tôi đang ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhất định nhưng chưa đến mức nghiêm trọng" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24-6 khẳng định ổn định kinh tế vĩ mô của Nga vẫn được "bảo đảm tuyệt đối", bất chấp thâm hụt ngân sách 2.100 tỉ rúp (khoảng 20 tỉ USD) và chi phí cho xung đột tăng mạnh.

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