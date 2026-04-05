Chiều tối 5-4, cơ quan chức năng TP Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.



Khu vực 2 nạn nhân bị xe đầu kéo hất văng khỏi đường, rơi xuống ta-luy âm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 22 phút cùng ngày tại dốc Chè ở km14+500 Quốc lộ 1 tuyến tránh Huế, đoạn qua phường Kim Long.

Cấp cứu nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 43H-172.31 kéo theo rơ-moóc 43R-027.55 do ông Trần Minh Tuấn (SN 1970, trú phường An Cựu, TP Huế) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí trên, chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 47AK-016.89 do anh Phan Văn Hoàng (SN 1996, trú Đắk Lắk) điều khiển, chở theo chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 2002, trú phường Kim Long, TP Huế), lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh Hoàng và chị Huyền rơi xuống mái ta-luy âm. Hậu quả anh tử vong tại chỗ, chị Huyền bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo ghi nhận ban đầu, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong và dốc. Vị trí xảy ra va chạm là bên phải của xe đầu kéo. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.