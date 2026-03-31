Thời sự

Vợ chồng và con trai quê Tây Ninh tử vong tại Vũng Tàu trong vụ tai nạn thương tâm

Hải Đường

(NLĐO) - Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người ở Tây Ninh gặp nạn tại vùng biển Vũng Tàu.

Ngày 31-3, ông Nguyễn Thành Hiếu – Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh - cho biết địa phương đã phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra tại vùng biển Vũng Tàu.

Vợ chồng và con trai quê Tây Ninh tử vong tại Vũng Tàu trong vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, đã thăm hỏi, động viên gia đình, người thân của 3 nạn nhân

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là anh Đ.M.Kh. (SN 2007; ngụ ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ). Kh. là con trai của vợ chồng ông Đ.M.Tr. và bà P.T.V. Cả 3 người đều tử vong trong vụ việc này.

Theo thông tin từ UBND xã Thuận Mỹ, gia đình ông Tr. rời quê nhà Tây Ninh xuống vùng biển Vũng Tàu hành nghề đánh bắt thủy sản.

Đêm 26-3, sau một ngày lao động vất vả, tàu của gia đình ông Tr. đang neo đậu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến biển hôm sau thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh.

Cú va đập dữ dội khiến con tàu chìm nhanh xuống biển, cả 3 thành viên trong gia đình đều bị nhấn chìm và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm.

Thi thể bà V. được tìm thấy ngay trong đêm xảy ra tai nạn. Đến ngày 28 và 29-3, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của ông Tr. và Kh.

Để kịp thời chia sẻ nỗi đau quá lớn này, UBND xã Thuận Mỹ đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Tại buổi thăm viếng, ông Nguyễn Thành Hiếu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình ông Tr.

Đoàn công tác đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình, nhằm giúp người thân các nạn nhân vơi bớt khó khăn trước mắt và sớm ổn định tâm lý.

Vợ chồng và con trai quê Tây Ninh tử vong tại Vũng Tàu trong vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 3.

Vợ chồng và con trai quê Tây Ninh tử vong tại Vũng Tàu trong vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 4.

Chính quyền xã Thuận Mỹ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự

Theo ông Hiếu, sự ra đi của cả gia đình người lao động nghèo nơi xứ người đã để lại niềm xót xa lớn cho bà con lối xóm tại xã Thuận Mỹ. Ông cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ kịp thời để gia đình sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

