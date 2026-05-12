HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị xét xử sau hơn 20 năm trốn truy nã

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo từng là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây.

Ngày 12-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tài (SN 1968; ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tài là chủ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Tú, được cấp phép hoạt động mua bán, ký gửi, dịch vụ sửa chữa xe máy các loại tại quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây.

Chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng 

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2000 đến tháng 1-2001, bị cáo Nguyễn Tài đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp Thiên Tú để ký kết nhiều hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm nhận ký gửi xe gắn máy.

Các đơn vị bị hại bao gồm Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Đặc Sản, Công ty TNHH Khánh An và Chi nhánh Công ty Gelimex.

Nguyễn Tài bị xét xử sau hơn 20 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Tại Công ty Thủy Đặc Sản, Tài đã ký hợp đồng nhận 108 xe gắn máy Jialing nhưng chỉ thanh toán tiền cho 79 chiếc, chiếm đoạt 29 chiếc còn lại trị giá hơn 586 triệu đồng. Tiếp sau đó, bị cáo tiếp tục nhận thêm 116 xe, bán được 42 chiếc nhưng không trả lại tiền cho 74 chiếc còn lại, chiếm đoạt số tài sản trị giá gần 840 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH Khánh An, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 64 xe gắn máy hiệu Jialing và 29 xe hiệu Pico với tổng giá trị hơn 756 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tài còn chiếm đoạt 9 xe gắn máy hiệu Dachan từ Chi nhánh Công ty Gelimex tại TPHCM, gây thiệt hại 120,5 triệu đồng.

Tổng cộng, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã chiếm đoạt 174 xe gắn máy các loại với tổng giá trị tài sản là hơn 1,7 tỉ đồng.

Quá khứ bất hảo

Sau khi thực hiện các hành vi chiếm đoạt, Nguyễn Tài đã đóng cửa hàng, cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Ngày 27-7-2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài. Sau hơn 20 năm lẩn trốn truy nã, đến ngày 9-1-2023, bị cáo đã bị bắt giữ.

Hồ sơ lý lịch cho thấy bị cáo có nhân thân xấu với nhiều tiền án. Năm 1995, Nguyễn Tài từng bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 2 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đến năm 2013, bị cáo tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản". Cả 2 tiền án này hiện đã được xóa án tích.

Trong vụ án lần này, cơ quan tố tụng nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và xâm phạm trực tiếp đến tài sản của các pháp nhân được pháp luật bảo vệ.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tin liên quan

Khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vodka Men’

Khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vodka Men’

(NLĐO)- Sau nhiều năm nhận đơn tố cáo, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Hương Vang, nhà sản xuất và kinh doanh thương hiệu rượu Vodka Men'

Đường "Nhuệ" và con nuôi vắng mặt, hoãn tòa vụ vợ chồng giám đốc lạm dụng chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Do người làm chứng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") cùng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm vắng mặt nên Toà đã hoãn phiên toà

Triệu tập Đường "Nhuệ" và con nuôi để làm rõ vụ vợ chồng giám đốc lạm dụng chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Đang bị giam tại trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) song Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") vẫn bị triệu tập để làm rõ vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Thái Bình

cơ quan Cảnh sát điều tra chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án khởi tố bị can xét xử sơ thẩm lạm dụng tín nhiệm Cảnh sát điều tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo