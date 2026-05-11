TPHCM: Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” miệt thị vùng miền

TAND TPHCM dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker "Dù Bầu Trời") vào ngày 26-5.



Cả 2 bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phá hoại đoàn kết dân tộc

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Anh Điệp đã lợi dụng việc TikTok không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải để thực hiện các video có nội dung thô tục, miệt thị người dân miền Nam và gây chia rẽ vùng miền. Các clip này còn mang tính kích động, thù địch và gây ảnh hưởng xấu đến công tác cứu trợ thiên tai.

Theo nội dung truy tố, mục đích của Điệp là nhằm thu hút lượt tương tác và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Hành vi của Điệp đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Lê Anh Điệp bị bắt giữ

Cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn tố cáo từ các cá nhân, tổ chức yêu cầu xử lý hình sự đối với tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm". Bị cáo Đoàn Quốc Việt cũng bị xác định đã tham gia tương tác, chia sẻ và tự sản xuất các video có lời thoại chia rẽ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Kết quả giám định tư pháp kết luận các video của cả 2 bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.