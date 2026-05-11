Pháp luật

TPHCM: Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” miệt thị vùng miền

Trần Thái

(NLĐO) - Các đối tượng này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an ninh mạng, gây mất an ninh trật tự và bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

TAND TPHCM dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker "Dù Bầu Trời") vào ngày 26-5.

Cả 2 bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phá hoại đoàn kết dân tộc

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Anh Điệp đã lợi dụng việc TikTok không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải để thực hiện các video có nội dung thô tục, miệt thị người dân miền Nam và gây chia rẽ vùng miền. Các clip này còn mang tính kích động, thù địch và gây ảnh hưởng xấu đến công tác cứu trợ thiên tai.

Theo nội dung truy tố, mục đích của Điệp là nhằm thu hút lượt tương tác và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Hành vi của Điệp đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

TPHCM: Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” miệt thị vùng miền - Ảnh 1.

Lê Anh Điệp bị bắt giữ

Cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn tố cáo từ các cá nhân, tổ chức yêu cầu xử lý hình sự đối với tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm". Bị cáo Đoàn Quốc Việt cũng bị xác định đã tham gia tương tác, chia sẻ và tự sản xuất các video có lời thoại chia rẽ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Kết quả giám định tư pháp kết luận các video của cả 2 bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - TikToker Lê Việt Hùng bị cáo buộc dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người.

Audio: Ảo tưởng sức mạnh trên mạng, loạt TikToker bị “sờ gáy”

(NLĐO) - Hàng loạt TikToker có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Bản tin được hỗ trợ bởi Kiki AI.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Đoàn Quốc Việt

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt TikToker Đoàn Quốc Việt do có hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”

xét xử Tiktoker TAND TPHCM TPHCM Tàng Keng Ông Trùm
