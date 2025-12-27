Bích Thùy: Không tiếc nuối vì HCB SEA Games, QBV sẽ tiếp thêm sức mạnh cho năm 2026

Sau khi được xướng tên ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 , tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy không giấu được xúc động tại gala trao giải tối 26-12.

Chia sẻ cảm xúc, Bích Thùy cho biết đây là phần thưởng đặc biệt ý nghĩa, tiếp thêm động lực để cô hướng tới những mục tiêu mới: “Danh hiệu này sẽ cho tôi thêm sức mạnh để bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, cống hiến cho bóng đá Việt Nam cũng như CLB Thái Nguyên T&T".

Sau 3 lần giành QBĐ (2021, 2022 và 2023) Bích Thuỳ đã có thể giành được danh hiệu cao quý nhất tại đêm Gala trao giải QBV Việt Nam 2025. Đây cũng là khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất và bày tỏ: "Đây là lần thứ 4 tham dự gala, tôi có cảm xúc vui, hạnh phúc và hơn nữa là bản thân đã thực hiện đúng lời hứa với ba. Dù ông không còn nữa, tôi tin ba sẽ luôn ủng hộ và nhìn thấy sự nỗ lực của mình".

Bích Thuỳ tin rằng danh hiệu này sẽ giúp bản thân tự tin tiến đến năm 2026

Nữ tiền vệ sinh năm 1997 bày tỏ niềm tự hào khi nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và giới chuyên môn. Cô xem Quả bóng vàng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả, truyền thông đã luôn đồng hành và tin tưởng.

Nhắc đến mùa giải 2025, Bích Thùy thẳng thắn nói về nỗi tiếc nuối khi tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ HCV SEA Games 33.

“Bóng đá là vậy, kết quả không thể thay đổi. Toàn đội đã cố gắng hết sức và tôi rất trân trọng tình cảm, sự động viên của người hâm mộ" - Bích Thuỳ bày tỏ.

Khép lại, tiền vệ của Thái Nguyên T&T khẳng định khát vọng khẳng định bản thân: “Tôi mong được biết đến là một cầu thủ biết chơi bóng. Quả bóng vàng sẽ là hành trang để tôi bước vào năm 2026 với quyết tâm mạnh mẽ hơn”.