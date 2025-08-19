HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Đào Tùng - Ảnh: SAVA

(NLĐO) – Cú sốc trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới là việc đối chuyền Bích Tuyền xin rút tên vì lý do gia đình.

Dù Ban Huấn luyện đội tuyển tuyên bố chốt danh sách cách đây hơn một tuần nhưng sáng 19-8, tức chỉ một ngày trước khi bay sang Thái Lan tham dự Giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã xin rút tên, không dự giải đấu vì lý do gia đình.

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 1.

Bích Tuyền tả xung hữu đột tại chung kết chặng 2 SEA V.League

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), Ban Huấn luyện buộc phải tôn trọng quyết định từ VĐV dù biết thiếu vắng Bích Tuyền, sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam sẽ sụt giảm đáng kể. 

Tổng Thư ký VFF Lê Trí Trường cho biết: "Chúng tôi đã được ban huấn luyện đội tuyển báo cáo về việc cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền xin không tham dự giải vì lý do gia đình. Đây là điều bất khả kháng và chúng tôi tôn trọng quyết định của VĐV".

TIN LIÊN QUAN

Bích Tuyền được đánh giá là một trong những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. 

Tại chặng 2 SEA V.League 2025 mới đây, Bích Tuyền thi đấu rất hay, đặc biệt ở trận chung kết gặp Thái Lan, khi cô ghi được 45 điểm, chiếm 42% số điểm toàn đội.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Thái Lan, lần đầu tiên vô địch một giải đấu chính thức ở cấp độ Đông Nam Á. Bản thân Bích Tuyền giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Đối chuyền xuất sắc nhất" của giải.

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 2.

Bích Tuyền có tên trong Top 100 VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới 2025 của Volleybox

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 3.

Tối 19-8, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng tại Nhà Thi đấu Đông Anh (Hà Nội), gặp đội tuyển nữ Kenya. Trước đó, đội đã thi đấu giao hữu với tuyển nữ Tây Ban Nha tối 16-8 với sự tham gia của Bích Tuyền và thua 0-4. 

Cả tuyển Tây Ban Nha lẫn Kenya đều sẽ góp mặt tại giải thế giới như tuyển Việt Nam.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin dự giải thế giới

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin dự giải thế giới

Tham dự Giải Vô địch bóng chuyền thế giới với tư cách là một trong những đội bóng hay nhất châu Á, tuyển nữ Việt Nam chính thức bước ra sàn đấu đẳng cấp nhất.

Ngược dòng thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League

(NLĐO) – Thua trước 2 ván trận "chung kết" trên sân nhà, tuyển nữ Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan cả 3 ván tiếp theo để lên ngôi vô địch SEA V.League.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng mở màn rất ấn tượng tại SEA V.League 2025 (chiều 1-8) khi đánh bại Indonesia trong vòng 3 ván.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền Bích Tuyền SEA V.League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo