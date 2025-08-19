Dù Ban Huấn luyện đội tuyển tuyên bố chốt danh sách cách đây hơn một tuần nhưng sáng 19-8, tức chỉ một ngày trước khi bay sang Thái Lan tham dự Giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã xin rút tên, không dự giải đấu vì lý do gia đình.



Bích Tuyền tả xung hữu đột tại chung kết chặng 2 SEA V.League

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), Ban Huấn luyện buộc phải tôn trọng quyết định từ VĐV dù biết thiếu vắng Bích Tuyền, sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam sẽ sụt giảm đáng kể.

Tổng Thư ký VFF Lê Trí Trường cho biết: "Chúng tôi đã được ban huấn luyện đội tuyển báo cáo về việc cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền xin không tham dự giải vì lý do gia đình. Đây là điều bất khả kháng và chúng tôi tôn trọng quyết định của VĐV".

Bích Tuyền được đánh giá là một trong những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tại chặng 2 SEA V.League 2025 mới đây, Bích Tuyền thi đấu rất hay, đặc biệt ở trận chung kết gặp Thái Lan, khi cô ghi được 45 điểm, chiếm 42% số điểm toàn đội.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Thái Lan, lần đầu tiên vô địch một giải đấu chính thức ở cấp độ Đông Nam Á. Bản thân Bích Tuyền giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Đối chuyền xuất sắc nhất" của giải.

Bích Tuyền có tên trong Top 100 VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới 2025 của Volleybox

Tối 19-8, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng tại Nhà Thi đấu Đông Anh (Hà Nội), gặp đội tuyển nữ Kenya. Trước đó, đội đã thi đấu giao hữu với tuyển nữ Tây Ban Nha tối 16-8 với sự tham gia của Bích Tuyền và thua 0-4.

Cả tuyển Tây Ban Nha lẫn Kenya đều sẽ góp mặt tại giải thế giới như tuyển Việt Nam.