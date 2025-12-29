HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Biến chứng hiếm gặp của căn bệnh do muỗi cắn, thế giới chỉ có 70 ca

Hải Yến

(NLĐO) - Cậu bé 15 tuổi bị biến chứng bởi căn bệnh thường gặp. Theo y văn, từ năm 1981 đến nay, toàn cầu chỉ ghi nhận khoảng 70 trường hợp.

Ngày 29-12, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp trẻ (15 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì) bị sốc sốt xuất huyết dengue nặng với biến chứng đa cơ quan, đặc biệt là tổn thương tụy hiếm gặp.

Biến chứng hiếm của căn bệnh thường gặp: hơn 40 năm thế giới chỉ ghi nhận 70 trường hợp - Ảnh 1.

Bệnh nhi 15 tuổi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng suy đa cơ quan

Theo BS Tiến, trong 3 ngày đầu, bệnh nhi sốt cao liên tục, kèm ho, sổ mũi, uống thuốc bác sĩ tư không giảm. Đến chiều ngày thứ tư, trẻ ói ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh. Tại bệnh viện địa phương, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, được truyền dịch chống sốc và chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại đây, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng, kèm rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan, thận và tụy nặng. Trẻ được thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu, albumin, huyết tương, điều chỉnh rối loạn đông máu và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Diễn tiến bệnh phức tạp, lúc cải thiện, lúc xấu đi, bệnh nhi còn xuất hiện nhiễm trùng bệnh viện, được điều trị kháng sinh phổ rộng. Sau gần 4 tuần điều trị tích cực với 5 đợt lọc máu liên tục, bệnh nhi dần hồi phục, chức năng gan, thận, tụy trở về bình thường, cai máy thở và tỉnh táo hoàn toàn.

Đáng chú ý, tổn thương tụy do sốt xuất huyết là biến chứng rất hiếm, toàn cầu chỉ ghi nhận khoảng 70 trường hợp từ 1981 – 2024. Nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng y văn đề xuất các cơ chế chính gồm: Virus dengue xâm nhập trực tiếp vào tụy, tổn thương vi mạch, phản ứng miễn dịch quá mức hoặc rối loạn đông máu gây tổn thương tụy.

"Trẻ sốt cao trên 2 ngày cần theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như quấy khóc, li bì, đau bụng, chảy máu cam, tiêu phân đen, tay chân lạnh, bỏ bú hoặc bỏ ăn uống. Khi có các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Hiện nay, vắc-xin sốt xuất huyết đã có cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng, góp phần phòng ngừa bệnh nặng và biến chứng nguy hiểm"-BS Tiến khuyến cáo thêm.


