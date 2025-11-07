Viện Pasteur TP HCM thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết trên 4.000 người Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Viện Pasteur TP HCM thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết trên 4.000 người Việt

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Nghiên cứu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Thông tin này được PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết tại hội nghị "Triển khai nghiên cứu vắc-xin ngừa sốt xuất huyết (SXH) V181", ngày 7-11. 

Việt Nam tham gia dự án thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết tại 6 quốc gia Đông Nam Á - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Theo PGS Nguyễn Vũ Trung, SXH Dengue (SXHD) là dịch bệnh có tính lưu hành cao, diễn biến phức tạp theo mùa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và gây gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 50% dân số toàn cầu hiện đang sống trong vùng có nguy cơ nhiễm virus SXHD.

Năm 2019, WHO đã xếp SXHD là một trong 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu. Việt Nam là nơi chịu ảnh hưởng lớn, đặc biệt khu vực phía Nam là nơi lưu hành cao nhất chiếm hơn 60% ca mắc hàng năm.

Việt Nam tham gia dự án thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết tại 6 quốc gia Đông Nam Á - Ảnh 2.

Việt Nam là nơi chịu ảnh hưởng lớn, đặc biệt khu vực phía Nam là nơi lưu hành cao nhất chiếm hơn 60% ca mắc SXH hàng năm. Bệnh nhân điều trị SXH tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

Theo số liệu Bộ Y tế, đến hết tháng 10-2025, cả nước đã ghi nhận 135.515 ca mắc và 26 trường hợp tử vong do SXH. Trong đó, khu vực phía Nam có 103.601 ca mắc, chiếm hơn 76% tổng số ca, riêng TP HCM có trên 48.053 ca mắc, với 16 trường hợp tử vong. Các tỉnh trọng điểm của bệnh như: TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

"Trong nhiều năm qua, chúng ta đã nỗ lực trong công tác giám sát, truyền thông phòng bệnh, kiểm soát véc tơ và điều trị, tuy nhiên SXH vẫn tiếp tục là thách thức lớn, đòi hỏi các giải pháp chiến lược, bền vững và có cơ sở khoa học" - BS Trung nói.

Chu kỳ, thời điểm bùng phát dịch hiện không còn như trước đây mà đã thay đổi, cho thấy nguy cơ dịch ngày càng phức tạp. Vắc-xin luôn là giải pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch bệnh này.

Trong bối cảnh trên, việc nghiên cứu phát triển vắc-xin phòng SXH là một bước tiến quan trọng. Do đó, Viện Pasteur TP HCM triển khai dự án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia, đa trung tâm về vắc-xin ngừa SXH. 

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng SXH do MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) phát triển. Vắc-xin V181 (MOBILIZE-1) được triển khai tại 6 quốc gia Đông Nam Á với tổng số 12.000 người tham gia, trong đó Việt Nam có 4.000 người, bao gồm trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16–17 tuổi.

Nghiên cứu này được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp (Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai lậy, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp), tỉnh An Giang (Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang) và Thành phố Đà Nẵng (Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam). Nghiên cứu đã được Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét và chấp thuận cho phép triển khai.

Đến nay, việc triển khai nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin V181 là giai đoạn mang tính quyết định trong việc đánh giá hiệu quả bảo vệ và độ an toàn của vắc-xin, tiến tới mục tiêu đưa vào ứng dụng thực tiễn nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

"Việc triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, quy mô lớn và mang tính quốc tế này là bước đi quan trọng trong hành trình tìm ra thêm một giải pháp phòng ngừa SXH. Chúng tôi mong nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ sở y tế và sự ủng hộ từ cộng đồng để nghiên cứu đạt mục tiêu đề ra" - BS Trung nói.

Người dân tham gia nghiên cứu ra sao?

Những người đủ điều kiện tham gia sẽ được tư vấn, thăm khám và xét nghiệm tại các điểm nghiên cứu. Sau khi được sự đồng thuận của người đại diện hợp pháp, người tham gia sẽ được phân ngẫu nhiên để nhận một liều vắc-xin hoặc giả dược.

Trong suốt 5 năm nghiên cứu, các tình nguyện viên sẽ được khám định kỳ (khoảng 3 tháng/lần trong năm đầu và 6 tháng/lần từ năm thứ hai đến năm thứ năm), được theo dõi sức khỏe, xét nghiệm máu và giám sát phát hiện sớm bệnh SXH cũng như các biến cố bất lợi.

Kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vắc-xin dự kiến có sau 5 năm. Nếu cho thấy hiệu quả tốt, Việt Nam và khu vực sẽ có thêm một lựa chọn vắc-xin an toàn, hiệu quả, góp phần khống chế căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.


Tin liên quan

Biến chứng hiếm gặp ở nam thanh niên mắc sốt xuất huyết

Biến chứng hiếm gặp ở nam thanh niên mắc sốt xuất huyết

(NLĐO) - Thanh niên 25 tuổi, mắc sốt xuất huyết bị biến chứng hội chứng chèn ép khoang ở tay trái, nguy cơ liệt hoặc mất chi nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng sau mưa lũ

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 ca mắc và 17 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Sốt xuất huyết tăng trong mùa mưa bão, nhiều ca tử vong

(NLĐO) - Sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nếu người bệnh chủ quan, nhất là trong thời điểm mưa bão.

vắc-xin sốt xuất huyết diễn biến phức tạp dịch bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo