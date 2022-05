Ngày 28-5, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Báo Người Lao Động phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cùng các túi thuốc y tế cho ngư dân huyện nhà. Đây là chương trình được lồng ghép, kết hợp trong loạt hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện. Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng trao quà cho ngư dân với tổng trị giá 50 triệu đồng.



Quyết tâm vươn khơi bám biển

Ngay từ sáng sớm, Báo Người Lao Động đã cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đến thăm, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang neo đậu tại cảng An Hải (huyện Lý Sơn).

Xúc động chứng kiến Quốc kỳ tung bay trên nóc tàu, ngư dân Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (huyện Lý Sơn), cho biết mỗi ngư dân, mỗi thành viên nghiệp đoàn đều mang trong mình ý thức, trách nhiệm bảo vệ biển đảo quê hương. Huyện Lý Sơn có trên 550 tàu cá, hơn 3.000 ngư dân. Trong số đó, có trên 80 tàu cá với gần 1.000 ngư dân là đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá An Vĩnh, An Hải.

"Chúng tôi ý thức rằng mỗi ngư dân là một dân quân, mỗi con thuyền là một cột mốc sống trên biển. Ngư dân Lý Sơn phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với những bậc tiền bối đã ra đi cắm mốc xác lập chủ quyền Tổ quốc. Ngư dân quyết đồng hành với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền, vừa ra khơi khai thác vừa góp phần cùng ngư dân cả nước khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc mà bao đời cha ông đã gìn giữ" - ông Chinh nói.

Nhận cờ Tổ quốc từ chương trình, ngư dân Mai Văn Quân (trú thôn Đông, huyện Lý Sơn) bày tỏ đây là những món quà trân quý. Theo ông Quân, cờ Tổ quốc vừa thể hiện chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm của Việt Nam, vừa là người bạn thân thiết với ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi. "Những lá Quốc kỳ được trao tặng hôm nay là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi tiếp tục ra khơi, trực chỉ 2 ngư trường truyền thống của nước ta là Trường Sa, Hoàng Sa" - ông Quân xúc động.

Cùng ý kiến, thuyền trưởng Hoàng Văn Nguyên (trú thôn Đông, huyện Lý Sơn) khẳng định Quốc kỳ là biểu tượng không thể thay thế, thể hiện tinh thần Việt Nam, con người Việt Nam, biển đảo Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi. "Báo Người Lao Động đã tiếp thêm cho chúng tôi nguồn lực để vươn khơi bám biển, giữ vững Quốc kỳ tung bay trên biển trời quê hương" - ông Nguyên nói.

Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam và Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn vào ngày 28-5

Vừa ý nghĩa vừa hiệu quả

Cùng trao cờ và túi thuốc y tế cho ngư dân địa phương vào sáng 28-5, ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhận định "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là chương trình vừa ý nghĩa vừa hiệu quả. Khi ngư dân mang áo cờ đỏ sao vàng cắm trên mũi tàu mình chính là sự kết tinh của hồn đất nước, hồn dân tộc vào đời sống sản xuất của đồng bào ngư dân. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở đâu thì ở đó chủ quyền quốc gia được khẳng định.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết Báo Người Lao Động là cơ quan luôn đồng hành với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam suốt thời gian qua. Đây là sự phối hợp chặt chẽ, rất hiệu quả, trực tiếp góp phần vào sự thành công trong hoạt động của Cảnh sát biển, đồng hành với ngư dân trên khắp cả nước.

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Lê Huy Sinh, năm 2022 có ý nghĩa sâu sắc bởi sau khi đất nước trải qua 2 năm dịch Covid-19, người dân, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn về đời sống, kinh tế, rất cần sự động viên, hỗ trợ từ mọi nguồn lực trong xã hội. Do đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Báo Người Lao Động lại tiếp tục đồng hành, thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" nhằm đến gần hơn, sâu sát hơn với người dân.

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 830.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành. Trong đó đã trao và ký kết trao 624.470 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho 22 tỉnh, thành có biển; 143.050 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 17 tỉnh, thành và 62.700 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại 12 tỉnh, thành. Riêng đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 14.000 lá cờ Tổ quốc trong số 25.000 lá cờ Tổ quốc đã ký kết.

Mong có thêm nhiều triệu lá cờ Tổ quốc Ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc Truyền thông Công ty CP Him Lam, chia sẻ: "Cảm ơn Báo Người Lao Động đã lựa chọn Công ty CP Him Lam là một trong các đơn vị đồng hành với chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Chương trình được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mong chương trình không chỉ dừng lại ở một triệu lá cờ mà là nhiều triệu lá cờ nữa để hỗ trợ ngư dân bám biển, thành lập những cột mốc sống trên vùng biển của Tổ quốc".