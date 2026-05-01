Biến động chỉ tiêu, điểm chuẩn lớp 10 ở TPHCM những năm gần đây ra sao?

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

So sánh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong 3 năm trở đây cho thấy xu hướng biến động rõ rệt giữa các nhóm trường. Nhìn chung, năm 2026 ghi nhận sự tăng mạnh về chỉ tiêu ở hầu hết các trường nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Chỉ tiêu cụ thể ở từng tốp trường, cụ thể như sau:

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất (tốp đầu):

Đây là nhóm các trường thường xuyên giữ mức điểm chuẩn từ 23 trở lên (trung bình gần 8 điểm/môn). Chỉ tiêu ở nhóm này thường ổn định hoặc tăng nhẹ. Cụ thể:

Tên trường Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Chỉ tiêu 2026 Xu hướng THPT Nguyễn Thượng Hiền 630 780 780 Ổn định THPT Gia Định 945 960 960 Ổn định THPT Nguyễn Thị Minh Khai 735 690 845 Tăng mạnh THPT Trần Phú 900 810 945 Tăng mạnh THPT Nguyễn Hữu Huân 675 655 835 Tăng mạnh THPT Mạc Đĩnh Chi 1020 1060 1060 Ổn định THPT Phú Nhuận 810 825 925 Tăng THPT Lê Quý Đôn 450 525 560 Tăng nhẹ THPT Bùi Thị Xuân 700 700 700 Giữ nguyên THCS-THPT Trần Đại Nghĩa - 285 465 Tăng mạnh

Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình:

Nhóm này có điểm chuẩn dao động15 - 19 điểm. Đây là nhóm có sự biến động chỉ tiêu mạnh nhất để điều tiết áp lực dân số tại các khu vực đang phát triển.

Tên trường Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Chỉ tiêu 2026 Nguyễn Công Trứ 855 855 855 Võ Trường Toản 765 450 765 Tân Bình 675 675 855 Trần Hưng Đạo 900 900 990 Tây Thạnh 900 900 1035 Bình Hưng Hòa 720 720 855 Phan Đăng Lưu 675 675 810 Nguyễn Chí Thanh 675 675 810 Trần Văn Giàu 675 675 900 Nguyễn Hiền 455 455 595

Nhóm 10 trường điểm chuẩn thấp nhất (khu vực ven/ngoại thành):

Nhóm này thường ở các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi trước đây hoặc các trường mới thành lập, với điểm chuẩn từ 10,5 - 12. Chỉ tiêu tại các trường này tăng đều do quy mô dân số cơ học tăng nhanh.

Tên trường Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Chỉ tiêu 2026 Nguyễn Văn Linh 675 675 675 Đa Phước 495 495 720 Phong Phú 675 675 855 Thạnh An 45 40 60 Bình Khánh 360 360 405 An Nghĩa 315 315 360 Nguyễn Văn Tăng 810 810 1125 Long Trường 675 675 720 Lê Minh Xuân 630 630 900 Trung Lập 585 585 585

Năm 2026 là năm đột phá về chỉ tiêu tuyển sinh, có trường tăng đến 300-400 chỗ học (như Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Phước Kiển).

Trong khi đó, các trường tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân có sự ổn định, chỉ tiêu không thay đổi. Tỉ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức rất cao.

Chỉ tiêu lớp 10 năm 2026 tăng mạnh ở các trường khu vực quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức cũ, để đáp ứng nhu cầu dân số cơ học tăng cao.

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM trong 2 năm gần nhất (2024 và 2025) cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm điểm chuẩn ở hơn 70% trường (75 trường giảm từ 0,25 đến 4,75 điểm).

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất duy trì mức điểm trên 22 - 23 (trung bình trên 7,5 điểm mỗi môn). Đáng chú ý, năm 2025, Trường Trần Đại Nghĩa (sau khi tách hệ THCS-THPT) đã vươn lên dẫn đầu thành phố.

Tên trường Điểm chuẩn 2024 Điểm chuẩn 2025 Biến động Trần Đại Nghĩa 20.00 24.50 +4.50 Nguyễn Thượng Hiền 24.25 23.50 -0.75 Nguyễn Hữu Huân 23.25 23.50 +0.25 Nguyễn Thị Minh Khai 23.25 23.75 +0.50 Gia Định 23.00 18.75* -4.25 Trần Phú 23.25 22.75 -0.50 Phú Nhuận 22.50 22.50 0 Lê Quý Đôn 22.50 22.25 -0.25 Bùi Thị Xuân 22.25 22.25 0 Mạc Đĩnh Chi 22.50 22.25 -0.25

Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình: Nhóm này có mức điểm phổ biến 16 - 20 điểm.

Tên trường Điểm chuẩn 2024 Điểm chuẩn 2025 Biến động Nguyễn Công Trứ 20.25 20.00 -0.25 Trần Hưng Đạo 19.75 20.25 +0.50 Tân Bình 19.50 19.75 +0.25 Võ Trường Toản 20.75 21.50 +0.75 Tây Thạnh 21.00 21.75 +0.75 Bình Hưng Hòa 18.50 17.25 -1.25 Nguyễn Chí Thanh 18.25 18.00 -0.25 Trần Văn Giàu 17.25 14.75 -2.50 Phan Đăng Lưu 16.00 13.50 -2.50 Nguyễn Hiền 19.75 16.25 -3.50

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất: Nhóm này chủ yếu ở khu vực ngoại thành, điểm chuẩn dao động quanh mức 10,5.

Tên trường Điểm chuẩn 2024 Điểm chuẩn 2025 Biến động Bình Khánh 10.50 10.50 0 An Nghĩa 10.50 10.50 0 Nguyễn Văn Linh 11.25 10.50 -0.75 Cần Thạnh 10.50 10.50 0 Phong Phú 12.50 10.50 -2.00 Tân Túc 14.00 10.50 -3.50 Đa Phước 11.50 10.50 -1.00 Long Trường 12.00 10.50 -1.50 Nguyễn Văn Tăng 11.00 10.50 -0.50 Ngô Gia Tự 14.00 10.50 -3.50

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày 4-5 sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập. Đây là căn cứ quan trọng để học sinh có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký.

Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi sở thống kê và công bố số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo 2 yếu tố.

Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn.

"Trước thắc mắc về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 có tác động đến điểm chuẩn hay không, việc tăng chỉ tiêu tại các trường THPT hệ đại trà nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng thêm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào trường đó (tỉ lệ chọi) và phổ điểm thi thực tế" - ông Đà nhấn mạnh.