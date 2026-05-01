Giáo dục

Biến động chỉ tiêu, điểm chuẩn lớp 10 ở TPHCM những năm gần đây ra sao?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Năm 2026, các trường THPT công lập tại TPHCM tuyển 118.550 chỉ tiêu vào lớp 10. Chỉ tiêu tăng mạnh có tác động đáng kể tới điểm chuẩn lớp 10?

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

So sánh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong 3 năm trở đây cho thấy xu hướng biến động rõ rệt giữa các nhóm trường. Nhìn chung, năm 2026 ghi nhận sự tăng mạnh về chỉ tiêu ở hầu hết các trường nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Chỉ tiêu cụ thể ở từng tốp trường, cụ thể như sau:

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất (tốp đầu): 

Đây là nhóm các trường thường xuyên giữ mức điểm chuẩn từ 23 trở lên (trung bình gần 8 điểm/môn). Chỉ tiêu ở nhóm này thường ổn định hoặc tăng nhẹ. Cụ thể:

Tên trườngChỉ tiêu 2024Chỉ tiêu 2025Chỉ tiêu 2026Xu hướng
THPT Nguyễn Thượng Hiền630780780Ổn định
THPT Gia Định945960960Ổn định
THPT Nguyễn Thị Minh Khai735690845Tăng mạnh
THPT Trần Phú900810945Tăng mạnh
THPT Nguyễn Hữu Huân675655835Tăng mạnh
THPT Mạc Đĩnh Chi102010601060Ổn định
THPT Phú Nhuận810825925Tăng
THPT Lê Quý Đôn450525560Tăng nhẹ
THPT Bùi Thị Xuân700700700Giữ nguyên
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa-285465Tăng mạnh

Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình: 

Nhóm này có điểm chuẩn dao động15 - 19 điểm. Đây là nhóm có sự biến động chỉ tiêu mạnh nhất để điều tiết áp lực dân số tại các khu vực đang phát triển.

Tên trườngChỉ tiêu 2024Chỉ tiêu 2025Chỉ tiêu 2026
Nguyễn Công Trứ855855855
Võ Trường Toản765450765
Tân Bình675675855
Trần Hưng Đạo900900990
Tây Thạnh9009001035
Bình Hưng Hòa720720855
Phan Đăng Lưu675675810
Nguyễn Chí Thanh675675810
Trần Văn Giàu675675900
Nguyễn Hiền455455595

Nhóm 10 trường điểm chuẩn thấp nhất (khu vực ven/ngoại thành): 

Nhóm này thường ở các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi trước đây hoặc các trường mới thành lập, với điểm chuẩn từ 10,5 - 12. Chỉ tiêu tại các trường này tăng đều do quy mô dân số cơ học tăng nhanh.

Tên trườngChỉ tiêu 2024Chỉ tiêu 2025Chỉ tiêu 2026
Nguyễn Văn Linh675675675
Đa Phước495495720
Phong Phú675675855
Thạnh An454060
Bình Khánh360360405
An Nghĩa315315360
Nguyễn Văn Tăng8108101125
Long Trường675675720
Lê Minh Xuân630630900
Trung Lập585585585

Năm 2026 là năm đột phá về chỉ tiêu tuyển sinh, có trường tăng đến 300-400 chỗ học (như Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Phước Kiển).

Trong khi đó, các trường tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân có sự ổn định, chỉ tiêu không thay đổi. Tỉ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức rất cao.

Chỉ tiêu lớp 10 năm 2026 tăng mạnh ở các trường khu vực quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức cũ, để đáp ứng nhu cầu dân số cơ học tăng cao. 

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM trong 2 năm gần nhất (2024 và 2025) cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm điểm chuẩn ở hơn 70% trường (75 trường giảm từ 0,25 đến 4,75 điểm).

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất duy trì mức điểm trên 22 - 23 (trung bình trên 7,5 điểm mỗi môn). Đáng chú ý, năm 2025, Trường Trần Đại Nghĩa (sau khi tách hệ THCS-THPT) đã vươn lên dẫn đầu thành phố.

Tên trườngĐiểm chuẩn 2024Điểm chuẩn 2025Biến động
Trần Đại Nghĩa20.0024.50+4.50
Nguyễn Thượng Hiền24.2523.50-0.75
Nguyễn Hữu Huân23.2523.50+0.25
Nguyễn Thị Minh Khai23.2523.75+0.50
Gia Định23.0018.75*-4.25
Trần Phú23.2522.75-0.50
Phú Nhuận22.5022.500
Lê Quý Đôn22.5022.25-0.25
Bùi Thị Xuân22.2522.250
Mạc Đĩnh Chi22.5022.25-0.25

Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình: Nhóm này có mức điểm phổ biến 16 - 20 điểm.

Tên trườngĐiểm chuẩn 2024Điểm chuẩn 2025Biến động
Nguyễn Công Trứ20.2520.00-0.25
Trần Hưng Đạo19.7520.25+0.50
Tân Bình19.5019.75+0.25
Võ Trường Toản20.7521.50+0.75
Tây Thạnh21.0021.75+0.75
Bình Hưng Hòa18.5017.25-1.25
Nguyễn Chí Thanh18.2518.00-0.25
Trần Văn Giàu17.2514.75-2.50
Phan Đăng Lưu16.0013.50-2.50
Nguyễn Hiền19.7516.25-3.50

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất: Nhóm này chủ yếu ở khu vực ngoại thành, điểm chuẩn dao động quanh mức 10,5.

Tên trườngĐiểm chuẩn 2024Điểm chuẩn 2025Biến động
Bình Khánh10.5010.500
An Nghĩa10.5010.500
Nguyễn Văn Linh11.2510.50-0.75
Cần Thạnh10.5010.500
Phong Phú12.5010.50-2.00
Tân Túc14.0010.50-3.50
Đa Phước11.5010.50-1.00
Long Trường12.0010.50-1.50
Nguyễn Văn Tăng11.0010.50-0.50
Ngô Gia Tự14.0010.50-3.50

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày 4-5 sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập. Đây là căn cứ quan trọng để học sinh có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký. 

Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi sở thống kê và công bố số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo 2 yếu tố. 

Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn. 

"Trước thắc mắc về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 có tác động đến điểm chuẩn hay không, việc tăng chỉ tiêu tại các trường THPT hệ đại trà nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng thêm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào trường đó (tỉ lệ chọi) và phổ điểm thi thực tế" - ông Đà nhấn mạnh.

Những trường tuyển hơn 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM

