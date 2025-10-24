Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

Ông Looi Kok Soon thông báo quyết định từ chức, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 22-10 để theo đuổi lợi ích cá nhân. Thông tin trên được tờ Phnom Penh Post đăng tải ngày 23-10.

Người đứng đầu Ngân hàng Prince Bank tuyên bố từ chức trong bối cảnh ngân hàng này đang đối mặt với những phản ứng dữ dội từ các lệnh trừng phạt sâu rộng do Mỹ và Anh áp đặt lên công ty mẹ Prince Holding Group và nhà sáng lập Chen Zhi.

CEO Prince Bank Looi Kok Soon. Ảnh: Kiripost

Theo tờ Phnompenh Post, ông nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Hội đồng Quản trị vì sự tin tưởng và hợp tác của họ trong suốt nhiệm kỳ của tôi. Được dẫn dắt đội ngũ nhân viên tận tụy của Prince Bank, những người đã làm việc không mệt mỏi để phục vụ khách hàng và cộng đồng, là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo, dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Quản trị, sẽ tiếp tục dẫn dắt ngân hàng hướng tới một tương lai phát triển và thành công bền vững. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể gia đình Prince Bank".

Trong khi đó, theo KBS World, Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) hôm 23-10 cho biết chính quyền Campuchia đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo mạng xuyên quốc gia. Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi 64 người Hàn Quốc bị cáo buộc làm việc trong các mạng lưới bất hợp pháp bị trục xuất.

CCOS cho hay chính quyền địa phương đã đột kích một tòa nhà bị nghi là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh hôm 22-10.

Cảnh sát đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc trong chiến dịch này. Chính quyền cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại.

Tuần trước, các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp Thủ tướng Campuchia và cảnh sát địa phương để thảo luận về các trung tâm việc làm giả và lừa đảo. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong tháng này, khoảng 550 người Hàn Quốc được ghi nhận mất tích hoặc bị giam giữ trái phép sau khi nhập cảnh vào Campuchia kể từ năm ngoái.

Chính quyền Seoul ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các tổ chức lừa đảo tại Campuchia.