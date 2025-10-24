HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) – Ông Looi Kok Soon chính thức từ chức giám đốc điều hành (CEO) Prince Bank thuộc Tập đoàn Prince Holding Group của nhà sáng lập Chen Zhi.

Ông Looi Kok Soon thông báo quyết định từ chức, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 22-10 để theo đuổi lợi ích cá nhân. Thông tin trên được tờ Phnom Penh Post đăng tải ngày 23-10.

Người đứng đầu Ngân hàng Prince Bank tuyên bố từ chức trong bối cảnh ngân hàng này đang đối mặt với những phản ứng dữ dội từ các lệnh trừng phạt sâu rộng do Mỹ và Anh áp đặt lên công ty mẹ Prince Holding Group và nhà sáng lập Chen Zhi.

Biến động nhân sự trong ngân hàng của ông trùm Chen Zhi - Ảnh 1.

CEO Prince Bank Looi Kok Soon. Ảnh: Kiripost

Theo tờ Phnompenh Post, ông nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Hội đồng Quản trị vì sự tin tưởng và hợp tác của họ trong suốt nhiệm kỳ của tôi. Được dẫn dắt đội ngũ nhân viên tận tụy của Prince Bank, những người đã làm việc không mệt mỏi để phục vụ khách hàng và cộng đồng, là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo, dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Quản trị, sẽ tiếp tục dẫn dắt ngân hàng hướng tới một tương lai phát triển và thành công bền vững. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể gia đình Prince Bank".

Trong khi đó, theo KBS World, Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) hôm 23-10 cho biết chính quyền Campuchia đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo mạng xuyên quốc gia. Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi 64 người Hàn Quốc bị cáo buộc làm việc trong các mạng lưới bất hợp pháp bị trục xuất.

CCOS cho hay chính quyền địa phương đã đột kích một tòa nhà bị nghi là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh hôm 22-10.

Cảnh sát đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc trong chiến dịch này. Chính quyền cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại.

Tuần trước, các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp Thủ tướng Campuchia và cảnh sát địa phương để thảo luận về các trung tâm việc làm giả và lừa đảo. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong tháng này, khoảng 550 người Hàn Quốc được ghi nhận mất tích hoặc bị giam giữ trái phép sau khi nhập cảnh vào Campuchia kể từ năm ngoái.

Chính quyền Seoul ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Thái Lan điều tra Chen Zhi

Hạ viện Thái Lan vừa mở cuộc điều tra tài sản của doanh nhân Chen Zhi tại nước này. Ủy ban Chống rửa tiền và Tội phạm ma túy của Hạ viện Thái Lan đã mời đại diện từ Cục Chống rửa tiền (AMLO), Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và Interpol cung cấp thông tin để lần theo dấu vết tài chính của Chen.

"Nếu phát hiện Chen Zhi có tài sản ở Thái Lan, chúng tôi sẽ thông báo ngày cho chính phủ, tránh việc tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài" - Nghị sĩ Danuphorn Punnakanta, Chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền và Tội phạm ma túy của Hạ viện Thái Lan, nhấn mạnh ngày 22-10.

Ông Danuphorn nói thêm nhiều thông tin mật đã được gửi đến ủy ban cho thấy có mối liên hệ tài chính giữa Chen và một số cá nhân tại Thái Lan.

Chen Zhi, 37 tuổi, bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia buôn người.

Chen đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin của Chen, có tổng giá trị gần 15 tỉ USD.

