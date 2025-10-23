Bóc trần đường dây tội phạm Hàn Quốc lừa tình 12 tỉ won hoạt động ở Campuchia

Đường dây lừa đảo của nhóm tội phạm người Hàn Quốc thu về khoản tiền lên tới 12 tỉ won (tương đương 8,4 triệu USD).

Theo Sở cảnh sát TP Ulsan, đường dây này hoạt động với một cấu trúc tinh vi theo mô hình doanh nghiệp, chia công việc thành các bộ phận chuyên biệt: quản lý, tổng đài và rửa tiền.

Cấu trúc tinh vi

Nhóm tội phạm này, do một cặp vợ chồng người Hàn Quốc cầm đầu, đã vận hành nhiều văn phòng tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Quần áo và các vật dụng cá nhân khác được nhìn thấy bên trong khu phức hợp Taiza, một ổ nhóm tội phạm gần Phnom Penh vào ngày 16-10. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát nói với tờ Korea JoongAng Daily rằng tổ chức này hoạt động như một "nhà máy", với hàng chục thành viên được chia thành 8 đội chuyên biệt.

Theo đó, đội quản lý phụ trách lập kế hoạch tổng thể và đào tạo nhân viên, trong khi đội nhân sự tuyển dụng và quản lý nhân viên.

Một nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ sản xuất các video bài giảng đầu tư giả mạo để lừa nạn nhân chuyển tiền.

Một đội thao túng truyền thông chịu trách nhiệm can thiệp, tăng lượt xem và bình luận ảo trên YouTube, nhằm khiến nội dung lừa đảo trông như thật.

Ngoài ra, nhóm tội phạm này còn có các nhóm trực tiếp tiếp xúc và lừa gạt nạn nhân, cũng như xử lý tài chính phi pháp.

Chữ viết tiếng Trung được nhìn thấy trên bảng trắng bên trong một văn phòng tại khu phức hợp Taiza, một ổ nhóm tội phạm gần Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 16-10. Ảnh: Yonhap

Cụ thể, tổ chức này có một nhóm chủ yếu là phụ nữ, được gọi là "nhóm TM", sử dụng công nghệ deepfake trong các cuộc gọi video để tạo lòng tin và giao tiếp với nạn nhân.

Còn nhóm "bàn phím" giả làm người yêu hoặc bạn tình, tạo dựng và duy trì mối quan hệ tình cảm lâu dài qua mạng với nạn nhân.

Ngoài ra còn có hai nhóm phụ trách khâu tài chính là nhóm "sổ ngân hàng" và nhóm rửa tiền.

Nhóm "sổ ngân hàng" có nhiệm vụ thu thập các tài khoản ngân hàng để chuẩn bị cho việc rửa tiền. Còn nhóm rửa tiền thực thi quy trình chuyển đổi tiền bẩn thành tiền sạch, sử dụng các tài khoản đã thu thập được và tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc.

Các nhóm kể trên không tập trung tại một nơi mà được phân tán theo chức năng: đơn vị rửa tiền đặt tại khu Taiza ở phía Tây Phnom Penh, tổng đài (nơi các nhóm TM và nhóm "bàn phím" hoạt động) nằm trong một khu dân cư ở phía Nam Phnom Penh. Riêng nhóm tuyển dụng và lập kế hoạch hoạt động ở trung tâm Phnom Penh.

Cảnh sát tin rằng một "nhà đầu tư Trung Quốc" đã cấp vốn cho toàn bộ hoạt động, chi trả chi phí thuê địa điểm và thu lại lợi nhuận. Đáng chú ý, các nhóm tội phạm có tổ chức của Hàn Quốc cũng tham gia vào khâu rửa tiền để nhận hoa hồng.

Chiêu trò thoát thân

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo đã đào tạo thành viên cách ứng phó khi bị bắt: dùng tên giả và khai là nạn nhân bị cưỡng ép hoặc lừa đảo việc làm.

Kể từ tháng 3-2024, nhóm này nhắm vào nạn nhân Hàn Quốc qua ứng dụng trò chuyện, xây dựng mối quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ nạn nhân "cùng nghiên cứu đầu tư".

Nạn nhân sau đó bị dẫn dụ đến các kênh YouTube và ứng dụng đầu tư lừa đảo. Khoảng 100 người trở thành nạn nhân, trong đó có cả các bà nội trợ và người khuyết tật, với số tiền mỗi người bị chiếm đoạt dao động từ vài triệu cho tới 800 triệu won.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây lừa tình kể trên đang bị giam giữ tại Campuchia, nhưng việc dẫn độ họ về Hàn Quốc bị trì hoãn 9 tháng.

Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc đã truy tố 83 người về tội lừa đảo, với 56 người bị bắt (36 người bị tạm giam) và 27 nghi phạm đang lẩn trốn.