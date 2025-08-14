Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới) trong 10 ngày tới.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 10 ngày tới (14 đến 24-8-2025) có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới).

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh 1.

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Minh họa

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Thời gian qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc trên biển đã gây thiệt hại về người và tài sản ở một số địa phương trên cả nước.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn 

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, ngày 14-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với đất liền khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới khó có thể mạnh thành bão, theo đó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới trên khu vực Bắc Biển Đông.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 trên Biển Đông

(NLĐO) - Sáng sớm nay 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có đổ bộ vào Việt Nam?

(NLĐO) - Tối nay 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 trên Biển Đông, tên quốc tế là Co - May (Cỏ May) - 1 trong 10 tên bão do Việt Nam đặt.

vùng áp thấp Áp thấp nhiệt đới mưa lớn sạt lở đất Biển Đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo