Thời sự

Tiếng khóc xé lòng bên bờ biển Cửa Ông

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Hai tàu cá bị sóng dữ nhấn chìm trên sông Gianh, 13 người rơi xuống biển, 9 mất tích. Những người sống sót đứng nhìn ra khơi với nỗi xót xa, bàng hoàng

VIDEO: Bà Nguyễn Thị Bé - chủ 2 tàu cá ở TP HCM gặp nạn thuật lại sự việc bên bờ biển Cửa Ông

Sau bão số 10, bờ biển Cửa Ông, xã Bắc Trạch (Quảng Trị) bao trùm một không khí u uất, buồn bã. Hai con tàu tiền tỉ của bà Nguyễn Thị Bé - chủ 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS ở TP HCM, đã bị sóng dữ nhấn chìm.

Trên bãi cát lạnh, những tiếng khóc nghẹn của bà Bé cũng như các anh em ngư dân xót thương cho số phận mong manh của những bạn thuyền còn mất tích giữa biển khơi.

Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông

Ngồi gục trên bãi cát, bà Nguyễn Thị Bé - với đôi mắt trũng sâu, giọng run rẩy: "Trắng tay rồi… tất cả trôi theo biển cả. Anh em giờ bặt vô âm tín, con tàu cũng nằm dưới đáy sâu. Tôi chẳng còn gì để níu giữ nữa". Con tàu mà bà bỏ tiền tỉ để đầu tư, kế sinh nhai duy nhất của gia đình, nay chỉ còn là khung sắt lật úp giữa biển động.

Khi sự cố xảy ra, bà Bé ở trên bờ, không có người thân trực tiếp đi cùng. Tuy nhiên, tất cả 9 ngư dân mất tích đều là lao động từ miền Tây ra khơi, gắn bó với bà Bé như anh em ruột thịt. Bà nói mỗi phận người bị sóng cuốn đi cũng chính là nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình.

Biển dữ cuốn 9 ngư dân TP HCM mất tích: Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bé, chủ hai tàu cá bị sóng nhấn chìm, mất kế sinh nhai duy nhất của gia đình.

Thuyền viên Sa Lế (36 tuổi, quê An Giang) - một trong số ít người may mắn thoát nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại phút giây kinh hoàng trên sông Gianh giữa lúc bão số 10 càn quét qua.

"Tối qua, 13 người chúng tôi trên 2 tàu neo lại để tránh trú bão. Nhưng sóng gió quăng quật, tàu đứt dây neo và bị đánh chìm. Trong tích tắc, mọi người chỉ kịp bám lấy áo phao trước khi bị sóng nhấn chìm, tất cả đều rơi xuống nước" - anh Sa Lế kể, giọng run.

Biển dữ cuốn 9 ngư dân TP HCM mất tích: Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông - Ảnh 2.

Anh Sa Lế (bìa trái) cùng ngư dân quê An Giang sống sót sau vụ chìm tàu

Anh Sa Lế cho biết lúc đó anh tưởng mình không thể sống sót. Mưa lớn, gió mạnh, sóng cuồn cuộn như muốn nhấn anh xuống nước, May mắn, anh bám trụ được khoảng 40 phút trên sông Gianh, trước khi sóng cuốn anh cùng 3 thuyền viên khác vào bờ.

"Tới bờ, các chú bộ đội vớt lên, chứ tôi đã khụy xuống vì kiệt sức. Họ dìu tôi vào đơn vị nghỉ ngơi, chăm sóc y tế. 9 bạn thuyền còn lại… sợ rằng lành ít dữ nhiều, vì sóng to gió lớn, sợ họ bị cuốn ra biển thì…" - Sa Lế nghẹn lời.

Khẩn trương tìm kiếm ngư dân gặp nạn

Theo Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, lúc 23 giờ 30 ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS cùng 13 thuyền viên đang neo đậu tránh bão ở bờ Bắc sông Gianh, thuộc phường Bắc Gianh, thì bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do giữa gió lốc và dòng nước xiết.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trở lại tàu kiểm tra cùng 2 người trực bão. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cả hai con tàu không kịp nổ máy, bị sóng đánh bật dây neo và trôi dạt ra biển lớn.

Biển dữ cuốn 9 ngư dân TP HCM mất tích: Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Bé

Biển dữ cuốn 9 ngư dân TP HCM mất tích: Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông - Ảnh 4.

Ngư dân kể lại phút giây kinh hoàng trong vụ chìm tàu với phóng viên Báo Người Lao Động

Trong nỗ lực sinh tồn, 4 thuyền viên liều mình bơi vào bờ, kiệt sức nhưng may mắn thoát chết. 9 thuyền viên còn lại mất tích trong đêm tối giữa biển động dữ dội.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy phương án cứu hộ. Các đồn biên phòng tuyến biển và Hải đội 1 lập 3 tổ tuần tra, huy động 50 cán bộ giàu kinh nghiệm đi dọc sông Gianh và ven biển, vừa tìm kiếm người mất tích, vừa chăm sóc 4 thuyền viên may mắn thoát nạn.

Biển dữ cuốn 9 ngư dân TP HCM mất tích: Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông - Ảnh 5.

Một trong 2 tàu cá của bà bé trôi dạt vào bờ biển Cửa Ông - bị sóng đánh lật úp

Đến sáng 29-9, một trong hai con tàu bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân (xã Bắc Trạch).

Trước khả năng có người mắc kẹt trong khoang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cùng Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp có mặt để triển khai trục vớt khẩn cấp. Tuy nhiên, gió mạnh, sóng lớn khiến việc tiếp cận con tàu vô cùng khó khăn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đang phối hợp với các lực lượng ở địa phương dốc toàn lực, túc trực phương tiện cứu nạn, sẵn sàng lao ra biển khi thời tiết bớt nguy hiểm.

