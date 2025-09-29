Chủ tịch Quảng Trị trực tiếp lên tàu chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở cửa Gianh

VIDEO: Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn ở cửa sông Gianh

Sáng 29-9, ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - và ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh - đã có mặt tại cửa Gianh để chỉ đạo công tác tìm kiếm 9 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu cá bị sóng lớn nhấn chìm.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của TP HCM với 13 thuyền viên, neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh (tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh). Bất ngờ tàu bị đứt neo trong bão số 10. Cả hai tàu bị sóng cuốn trôi rồi chìm.

Trên 2 tàu có 13 ngư dân, trong đó 4 ngư dân liều mình bơi được vào bờ, còn 9 người mất tích.

Được biết, 2 tàu này trước đó được sửa chữa từ tháng 6 và vừa hoàn thành, chờ bão qua để ra khơi đánh bắt. Nhưng chưa kịp ra biển thì gặp sự cố nói trên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm các tàu cá và thuyền viên gặp nạn



Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, và ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo tỉnh và sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu trong đêm.

Sáng nay, sau khi làm việc tại hiện trường, ông Trần Phong đã lên tàu của lực lượng biên phòng, trực tiếp chỉ huy tìm kiếm trên biển, yêu cầu mở rộng phạm vi quét, huy động thêm tàu cá ngư dân cùng phối hợp.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động các phương tiện, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ông Trần Phong cũng lưu ý thời tiết diễn biến khó lường, quá trình tìm kiếm cần bảo đảm các điều kiện an toàn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một trong hai tàu cá chìm, trôi dạt đến khu vực biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch). Công tác tìm kiếm 9 ngư dân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Trong khi đó, 4 ngư dân bơi vào bờ đang được chăm sóc đặc biệt tại Hải Đội 2 - Bộ đội biên phòng Quảng Trị đóng trên địa bàn xã Bắc Trạch.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, hai con tàu do bà Nguyễn Thị Bé (54 tuổi, xã Long Hải, TP HCM) làm chủ, trước đó vào neo tránh bão tại phường Bắc Gianh.

Trong bão, chỉ vài thuyền viên ở lại trực, số còn lại lên bờ. Đến khuya, khi gió tạm lặng, 13 người quay lại tàu chuẩn bị nhu yếu phẩm, khởi động máy để ra biển thì bất ngờ gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến cả 2 tàu trôi tự do.

Bốn người gồm: Nguyễn Chí Trọng (50 tuổi, Kiên Giang), Sa Lê H (37 tuổi, An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, Nghệ An), Trần Văn Đồng (40 tuổi, Thanh Hóa) bơi được vào bờ.

9 người khác mất tích, trong đó có thuyền trưởng Năm (tàu BV-92754, quê Kiên Giang), ông Thọ (TP HCM), Nguyễn Văn Sỹ và Đức (39 tuổi, Nghệ An), Phan Thanh Nhân (Kiên Giang), Bình (42 tuổi, Nghệ An), cùng 3 người tên Anh, Xí, Quân (chưa rõ lai lịch).

Hơn 227.000 khách hàng mất điện, Quảng Trị ráo riết khắc phục Ngày 29-9, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều tuyến đường dây bị đứt, vỡ sứ, cột điện gãy đổ… làm gián đoạn việc cung cấp điện trên diện rộng. Đỉnh điểm vào lúc 23 giờ ngày 28-9, tổng công suất phụ tải bị mất điện, ước chiếm khoảng 45,6% toàn tỉnh (tương ứng 105 MW), tập trung nhiều ở khu vực Bắc Quảng Trị. Thống kê ban đầu cho thấy sự cố này khiến hơn 227.000 khách hàng, tương đương 43,5% tổng số khách hàng trên địa bàn, rơi vào tình trạng mất điện. Tại xã Phú Trạch, hàng loạt cột điện bị gãy đôi, ngã chỏng chơ dọc đường. Nhiều đoạn dây điện võng sát mặt đất, quấn vào cành cây Trên địa bàn thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, một số cột điện bị gãy đôi, thân cột bê tông nằm la liệt, vắt ngang mái nhà và sân vườn của người dân. Cột điện ở qua địa bàn thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch gãy đôi, nằm vắt ngang qua nhà dân Ngay khi bão vừa tan, các đội quản lý điện đã lập tức tỏa đi kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai phương án khắc phục. Đến 10 giờ ngày 29-9, Điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện cho gần 28.000 khách hàng.