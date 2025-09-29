HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Bão số 10 tàn phá Quảng Trị: 12 người mất tích, gần 400 nhà tốc mái hư hỏng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng tại Quảng Trị, làm 12 người mất tích và gần 400 nhà hư hỏng. Giao thông và nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

- Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị tốc mái sau khi bão số 10 càn quét qua địa phương này

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 27 đến sáng 29-9, mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 trút xuống địa bàn với lượng phổ biến 150 - 250 mm, có nơi gần 500 mm như Hướng Sơn (482 mm), Tân Lâm (427 mm), Tà Rụt (395 mm)…

Nước sông dâng cao trên báo động 2, gây ngập diện rộng ở các xã miền núi và vùng thấp trũng. Hàng loạt cầu tràn, đường liên thôn, đường tỉnh bị ngập sâu từ 0,5 – 2 m. Các xã La Lay, Ba Lòng, Hướng Lập, Hướng Phùng… hiện đang bị cô lập hoàn toàn.

Đáng chú ý, bão số 10 đã khiến 12 người mất tích: 9 ngư dân mất tích sau khi hai tàu cá bị đứt dây neo, trôi dạt tại cảng Gianh đêm 28-9; 2 thuyền viên khác mất tích khi tàu chìm ở cửa biển Cửa Việt sáng cùng ngày; một thiếu niên (SN 2009, xã Kim Phú) bị lũ cuốn khi đi qua đoạn ngập nước. Ngoài ra, có 5 người bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa. 

CLIP: Những thiệt hại do bão số 10 gây ra ở Quảng Trị

Tại nhiều địa phương, hệ thống giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Ở xã Hướng Phùng, cầu tràn thôn Chênh Vênh bị đứt gãy hai nhịp, tuyến đường từ Cợp vào Phùng Lâm - Hướng Choa sạt lở khoảng 500 m³ đất. Hàng trăm mét đường dân sinh khác bị xói lở, hư hỏng.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 390 căn nhà tốc mái hoặc sập mái, nhiều trường học, tường rào, công trình công cộng bị hư hại. Nông nghiệp chịu tổn thất lớn khi có hơn 1.160 ha lúa hè thu chưa kịp thu hoạch bị ngập úng, cùng hàng chục ha hoa màu, khoai sắn. Khu vực nuôi trồng thủy sản ở Cửa Tùng, Gio Linh bị nước cuốn trôi hàng chục nghìn cá tôm giống; nhiều hồ nuôi thủy sản ở các xã bị ngập, lồng bè hư hỏng nặng.

Đến sáng 29-9, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 3.554 người thuộc 1.205 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; toàn bộ 185 người trên đảo Cồn Cỏ được đưa vào hầm trú ẩn an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo cứu hộ 2 tàu gặp nạn ở Cửa Việt, đồng thời phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích tại sông Gianh. Lực lượng công an, quân đội, dân quân túc trực 24/24, dựng barie, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngập sâu.

