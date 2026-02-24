Biên giới Thái Lan – Campuchia nóng trở lại

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho biết vào khoảng 8 giờ 50 phút (giờ địa phương) ngày 24-2, khi lực lượng Thái Lan đang tuần tra như thường lệ gần khu vực Phlan Hin Paet Kon thuộc tỉnh Si Sa Ket, lực lượng Campuchia đã bắn đạn từ súng phóng lựu cỡ 40 mm về phía gần vị trí của đội tuần tra.

Theo The Nation, không có binh sĩ Thái Lan nào bị thương.

Người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết quân đội Hoàng gia Thái Lan đáp trả bằng súng phóng lựu M79. Ảnh: The Nation

Để đáp trả, quân đội Thái Lan đã bắn súng phóng lựu M79 về hướng súng phóng lựu cỡ 40 mm của Campuchia. Theo phía Thái Lan, hành động này tuân thủ quy trình tác chiến tiêu chuẩn nhằm tự vệ và cảnh báo.

Quân đội Thái Lan cũng tăng cường các biện pháp theo dõi sát sao tình hình để đảm bảo an toàn liên tục cho lực lượng làm nhiệm vụ và khu vực lân cận.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan cáo buộc hành động của Campuchia đã vi phạm tuyên bố chung về thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký kết vào ngày 27-12-2025. Các đánh giá sơ bộ cho thấy sự cố này có thể bắt nguồn từ việc luân chuyển binh sĩ của Campuchia, lực lượng mới đến chưa quen thuộc với các quy định cũng như quy trình chỉ huy, dẫn đến những sai sót trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, phía Campuchia đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội nước này nổ súng vào lực lượng Thái Lan đang tuần tra biên giới.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nhấn mạnh thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt và xuyên tạc trắng trợn với mục đích cố tình đánh lừa dư luận và gây căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan".

Ông Neth Pheaktra tái khẳng định "cam kết kiên định" của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn tháng 12 năm ngoái cũng như một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn trước đó vào tháng 10-2025.