HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Hải Hưng

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan hôm 6-1 cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã cối vào cao điểm thuộc tỉnh Ubon Ratchathani.

"Quả đạn cối đã rơi trúng cao điểm 469 tại khu vực Chong Bok thuộc huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani – Thái Lan vào lúc 7 giờ 25 phút sáng 6-1" - báo The Nation dẫn lời Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cho biết.

Tướng Weerayuth nói rằng vụ việc khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương do mảnh đạn cối văng vào cánh tay phải. Binh sĩ đã được đưa tới bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có thêm diễn biến mới" - Trung tướng Weerayuth cho biết thêm.

Cáo buộc Campuchia nã cối làm binh sĩ bị thương, Thái Lan tính xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn - Ảnh 1.

Quân đội Thái Lan hôm 6-1 cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được hồi cuối tháng 12-2025. Ảnh: The Nation

Phản ứng trước diễn biến trên, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan Chatchai Bangkwad cho biết đang chờ sự chấp thuận của Thủ tướng Anutin Charnvirakul để triệu tập cuộc họp NSC "nhằm đánh giá khả năng đình chỉ thỏa thuận chung mới nhất với Campuchia".

Tổng thư ký NSC cho biết thỏa thuận chung mới nhất của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan – Campuchia (GBC) đạt được ngày 27-12-2025 hiện vẫn có hiệu lực.

Ông Chatchai nói NSC chưa tiến hành điều tra chi tiết vụ việc và cần phải triệu tập cuộc họp để đánh giá toàn diện tình hình trước khi đưa ra kết luận "liệu có nên đình chỉ thỏa thuận chung hay không".

Ông cũng cho biết thêm rằng đến nay Thủ tướng Anutin Charnvirakul vẫn chưa phát tín hiệu cho NSC tổ chức cuộc họp liên quan đến sự cố "đạn pháo từ Campuchia".

Khi được hỏi liệu NSC có thay đổi chính sách đối với Campuchia sau sự cố mới nhất hay không, ông Chatchai khẳng định khuôn khổ của tuyên bố chung hiện vẫn được giữ nguyên ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, theo tờ The Phnom Penh Post, tại khu vực Mom Bei, tỉnh Preah Vihear – Campuchia đã xảy ra vụ nổ khiến 2 binh sĩ nước này bị thương.

“Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 27 phút ngày 6-1 nhưng không phải bắt nguồn từ xung đột vũ trang với Thái Lan” – bà Maly Socheata, phát ngôn viên quân đội Campuchia, nhấn mạnh.

Vụ nổ xảy ra lúc lực lượng Campuchia đang tiến hành dọn dẹp, sắp xếp căn cứ đóng quân tại khu vực Mom Bei. Khi đó, một thiết bị nổ vùi trong đống rác bất ngờ phát nổ khiến một binh sĩ bị thương nặng, người còn lại bị thương nhẹ. 

“Cả 2 đã được đưa tới bệnh viện để điều trị” – phát ngôn viên quân đội Campuchia cho biết và thêm rằng - “Liên quan đến vụ việc trên, các nhóm phối hợp của Campuchia và Thái Lan đang cùng làm việc. Các cơ chế liên lạc của 2 nước đã trao đổi, xác minh thông tin và phối hợp xử lý vấn đề này”.

Tin liên quan

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

(NLĐO) - Một tàu chở dầu của Thái Lan bị bắt giữ tại vịnh Thái Lan do nghi buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia

(NLĐO) - Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ, đánh dấu bước tiến đáng kể nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng này.

Thái Lan không thả 18 binh sĩ đúng hạn, Campuchia phản ứng mạnh

(NLĐO) - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã vượt qua mốc 72 giờ hôm 30-12.

Campuchia đạn cối thoả thuận ngừng bắn Thái Lan biên giới Thái Lan - Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo