Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

"Quả đạn cối đã rơi trúng cao điểm 469 tại khu vực Chong Bok thuộc huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani – Thái Lan vào lúc 7 giờ 25 phút sáng 6-1" - báo The Nation dẫn lời Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cho biết.



Tướng Weerayuth nói rằng vụ việc khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương do mảnh đạn cối văng vào cánh tay phải. Binh sĩ đã được đưa tới bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có thêm diễn biến mới" - Trung tướng Weerayuth cho biết thêm.

Quân đội Thái Lan hôm 6-1 cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được hồi cuối tháng 12-2025. Ảnh: The Nation

Phản ứng trước diễn biến trên, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan Chatchai Bangkwad cho biết đang chờ sự chấp thuận của Thủ tướng Anutin Charnvirakul để triệu tập cuộc họp NSC "nhằm đánh giá khả năng đình chỉ thỏa thuận chung mới nhất với Campuchia".

Tổng thư ký NSC cho biết thỏa thuận chung mới nhất của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan – Campuchia (GBC) đạt được ngày 27-12-2025 hiện vẫn có hiệu lực.

Ông Chatchai nói NSC chưa tiến hành điều tra chi tiết vụ việc và cần phải triệu tập cuộc họp để đánh giá toàn diện tình hình trước khi đưa ra kết luận "liệu có nên đình chỉ thỏa thuận chung hay không".

Ông cũng cho biết thêm rằng đến nay Thủ tướng Anutin Charnvirakul vẫn chưa phát tín hiệu cho NSC tổ chức cuộc họp liên quan đến sự cố "đạn pháo từ Campuchia".

Khi được hỏi liệu NSC có thay đổi chính sách đối với Campuchia sau sự cố mới nhất hay không, ông Chatchai khẳng định khuôn khổ của tuyên bố chung hiện vẫn được giữ nguyên ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, theo tờ The Phnom Penh Post, tại khu vực Mom Bei, tỉnh Preah Vihear – Campuchia đã xảy ra vụ nổ khiến 2 binh sĩ nước này bị thương.

“Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 27 phút ngày 6-1 nhưng không phải bắt nguồn từ xung đột vũ trang với Thái Lan” – bà Maly Socheata, phát ngôn viên quân đội Campuchia, nhấn mạnh.

Vụ nổ xảy ra lúc lực lượng Campuchia đang tiến hành dọn dẹp, sắp xếp căn cứ đóng quân tại khu vực Mom Bei. Khi đó, một thiết bị nổ vùi trong đống rác bất ngờ phát nổ khiến một binh sĩ bị thương nặng, người còn lại bị thương nhẹ.

“Cả 2 đã được đưa tới bệnh viện để điều trị” – phát ngôn viên quân đội Campuchia cho biết và thêm rằng - “Liên quan đến vụ việc trên, các nhóm phối hợp của Campuchia và Thái Lan đang cùng làm việc. Các cơ chế liên lạc của 2 nước đã trao đổi, xác minh thông tin và phối hợp xử lý vấn đề này”.