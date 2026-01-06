HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về kho vũ khí tại sòng bạc ở biên giới

Huệ Bình

(NLĐO) - Bộ Nội vụ Campuchia vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin mà họ cho là “sai sự thật” từ phía truyền thông và quân đội Thái Lan.

Vụ việc bắt nguồn từ thông tin lính thủy đánh bộ Thái Lan đã thu giữ một kho vũ khí lớn của Campuchia được cất giấu bên trong một sòng bạc tại khu vực Thmor Da thuộc tỉnh Pursat - Campuchia.

Cụ thể, theo các bản tin từ phía Thái Lan (như tờ Khaosod English và The Nation), vào ngày 5-1, các đơn vị công binh thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ biên giới Chanthaburi và Trat (CTBDC) đã thực hiện một chiến dịch quân sự sau khi kiểm soát được các địa hình trọng yếu.

Phía Thái Lan khẳng định đã tiến hành kiểm tra sòng bạc Thmor Da và khu vực lân cận thuộc làng Ban Nong Ri. Theo lập luận của phía Thái Lan, đây là vị trí mà Campuchia từng sử dụng làm căn cứ quân sự và nơi chứa vũ khí để tấn công lực lượng Thái Lan trước đây.

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về kho vũ khí tại sòng bạc ở biên giới - Ảnh 1.

Thái Lan phát hiện một kho vũ khí được cho là của Campuchia được giấu bên trong sòng bạc Thmor Da. Ảnh: The Nation

Theo báo The Nation, Cục Quân giới Hải quân phối hợp cùng công binh hải quân đã thực hiện rà soát bên trong sòng bạc và phát hiện một kho vũ khí lớn được cất giấu bí mật tại đây.

Danh mục vũ khí bị thu giữ bao gồm: súng phóng rốc-két chống tăng PF-89 80 mm, súng phóng lựu 60 mm, súng phóng rốc-két chống tăng RPG-2 và RPG-7, rốc-két chống tăng B-40, cùng hơn 10.000 viên đạn các loại, một số loại lựu đạn cầm tay, đạn súng không giật 75 mm và đạn phòng không 12,7 mm.

Phía Thái Lan tuyên bố sẽ giữ lại một phần để nghiên cứu và tiêu hủy số còn lại theo quy trình.

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về kho vũ khí tại sòng bạc ở biên giới - Ảnh 2.

Những vũ khí thu giữ được. Ảnh: The Nation

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về kho vũ khí tại sòng bạc ở biên giới - Ảnh 3.

Thái Lan tuyên bố sẽ giữ lại một phần để nghiên cứu và tiêu hủy số còn lại theo quy trình. Ảnh: The Nation

Đáp lại các cáo buộc trên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia bác bỏ "thông tin sai sự thật", theo Khmer Times.

Phía Campuchia phản bác rằng địa điểm mà Thái Lan đưa ra làm bằng chứng thực chất không thuộc khuôn viên sòng bạc Thmor Da mà là cổng 56 thuộc tiểu đoàn cảnh sát biên phòng 825 (Sở Cảnh sát tỉnh Pursat).

Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh địa điểm này hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Campuchia.

Campuchia cáo buộc việc lan truyền thông tin này là hành động có ý đồ xấu, vi phạm trực tiếp thỏa thuận giữa hai nước tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) diễn ra vào cuối tháng 12-2025.

Bộ Nội vụ Campuchia cho rằng hành động của phía Thái Lan đã đi ngược lại khoản 8 của tuyên bố chung, vốn yêu cầu hai quốc gia phải kiềm chế phổ biến tin giả nhằm hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại hòa bình.

Hơn thế nữa, Campuchia chỉ trích việc quân đội Thái Lan tự ý thu giữ vũ khí tại một đồn cảnh sát trên lãnh thổ Campuchia.

Phía Phnom Penh nhấn mạnh Bangkok phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước luật pháp quốc tế và hối thúc quốc gia này chấm dứt ngay các hành động thù địch để tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Tin liên quan

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan hôm 6-1 cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã cối vào cao điểm thuộc tỉnh Ubon Ratchathani.

Biên giới Thái Lan - Campuchia nhen nhóm căng thẳng trở lại

(NLĐO) - Thái Lan bác bỏ cáo buộc chiếm giữ lãnh thổ Campuchia hoặc ngăn cản người dân Campuchia trở về nhà, theo Bangkok Post ngày 3-1.

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

(NLĐO) - Một tàu chở dầu của Thái Lan bị bắt giữ tại vịnh Thái Lan do nghi buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia.

Campuchia vũ khí đụng độ biên giới Thái Lan
