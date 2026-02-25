"Biển người" dự lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu lớn nhất Đông Nam Bộ

Chiều 25-2 (tức mùng 9 tháng giêng), Lễ hội rước Cộ Bà tại Thành phố Mới Bình Dương năm 2026 diễn ra trong khí rộn ràng, nhiều màu sắc và thu hút đông đảo người dân đến xem.

Các đội lân sư rồng biểu diễn trên đường

Bắt đầu từ 15 giờ đến 18 giờ, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu phối hợp cùng Tập đoàn Becamex tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu vòng quanh Thành phố Mới Bình Dương qua các tuyến đường Lê Hoàn, Lê Lai, Lê Lợi (trước Trung tâm hành chính Bình Dương) và đường Hùng Vương.

Sau đó quay về chùa Bà tại phường Bình Dương, TPHCM.

Cộ Bà được rước vòng quanh Thành Phố Mới Bình Dương

Lễ hội quy tụ hơn 25 đoàn lân sư rồng của Bình Dương cùng đoàn xe hoa, các đoàn biểu diễn nghệ thuật, gánh cờ hoa tiên đồng ngọc nữ của 4 bang người Hoa ở Thủ Dầu Một.

Lịch trình bắt đầu từ miếu Bà Thiên Hậu, đường Lê Hoàn đến đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn, đường Lê Lợi, đường Hùng Vương, sau đó quay trở về miếu Bà Thiên Hậu.

Hình ảnh người dân chen chúc đi xem Lễ hội rước Cộ Bà

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật múa lân sư rồng của toàn thể người dân Bình Dương và các khách du xuân từ các tỉnh, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu đã sắp xếp 4 đoàn lân biểu diễn các tiết mục đặc sắc liên tục trong vòng 60 phút.

Những hình ảnh gánh cờ hoa tiên đồng ngọc nữ tại Lễ rước Cộ Bà năm nay: