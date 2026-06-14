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“Con tôm công nghệ” ở Long Điền

Tác giả: Ngọc Hân

(NLĐO)- Từ nuôi truyền thống, nhiều hộ dân Long Điền đang chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao, nâng năng suất, kiểm soát môi trường và gia tăng hiệu quả kinh tế

Nếu như trước đây nhiều hộ dân tại xã Long Điền (TPHCM) chủ yếu nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến, mật độ thấp và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên thì 5 năm trở lại đây đã từng bước chuyển sang nuôi công nghiệp ao đất và hiện nay là mô hình ao lót bạt công nghệ cao.

Môi trường xanh từ công nghệ sạch

Hợp tác xã (HTX) Chợ Bến (xã Long Điền, TPHCM) là điển hình với mô hình nuôi tôm tập trung, sản xuất sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ những ao nuôi quảng canh phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhiều hộ nuôi tôm chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao với hệ thống ao lót bạt, thiết bị giám sát môi trường tự động và quy trình nuôi hiện đại.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Thuyết kiểm tra hệ thống ao nuôi tôm công nghệ cao tại HTX Chợ Bến

Thành lập và đi vào hoạt động từ đầu tháng 12-2021 với 11 thành viên, HTX Chợ Bến tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất sạch, bền vững. Hiện HTX canh tác trên diện tích 3 ha, trong đó bố trí 8 ao nuôi tôm thẻ chân trắng (1.000 m²/ao), 1 ao ươm giống và phần diện tích còn lại làm ao lắng, bảo đảm chủ động nguồn nước và kiểm soát môi trường nuôi.

Theo ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Chợ Bến, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương, HTX đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với mô hình nuôi tôm an toàn sinh học "CP.Biotic Farming". Mô hình này kiểm soát tốt môi trường nước, ngăn ngừa bệnh gây hại cho tôm và thời gian nuôi ngắn, lợi nhuận cao.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 2.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao giúp HTX chủ động kiểm soát môi trường và hạn chế dịch bệnh

Ngay từ khi triển khai mô hình nuôi tôm, HTX đã xác định rõ định hướng sản xuất an toàn, tuân thủ quy trình kỹ thuật và chú trọng liên kết đầu ra. Mỗi năm, HTX tổ chức nuôi 3 vụ tôm, năng suất bình quân đạt 70 tấn/vụ. Với giá thương lái thu mua khoảng 155/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, HTX đạt lợi nhuận khoảng hơn 10 tỉ đồng/năm.

Ông Thuyết cho hay, với công nghệ này, nước được đưa vào ao xả, xử lý hóa chất qua hệ thống lắng để loại bỏ chất hữu cơ lơ lửng và kim loại nặng. Sau đó, nước được diệt khuẩn hoàn toàn trước khi cấp vào ao nuôi. Nguồn nước thải từ ao nuôi tuần hoàn qua hệ thống ao lắng, hồ lọc.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 3.

Công nghệ hiện đại đang góp phần xây dựng vùng nuôi tôm sạch, bền vững tại TPHCM.

"Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm, HTX kiểm soát được môi trường nuôi. Nuôi tôm trong ao bạt, nguồn nước cần phải luôn vận động. Do đó, cả hệ thống nước trong trang trại cung cấp cho ao nuôi phải chủ động, không bị ô nhiễm công nghiệp, đồng thời cần lắp đặt thêm cánh quạt để cung cấp đủ ô-xy cho tôm. Từng hàm lượng như pH, lưu huỳnh, NH3 hay H2S... trong nước phải được kiểm soát và ghi chép hàng ngày"- ông Thuyết nói.

Hiệu quả kinh tế cao

Theo ông Thuyết, so với nuôi tôm kiểu truyền thống bằng mô hình ao đất, nuôi tôm công nghệ cao trong ao bạt giúp giải quyết được các vấn đề về thời tiết, biến đối khí hậu cũng như nguồn nước. Qua vài năm thực tế, ông Thuyết nhận thấy tỉ lệ nuôi thành công luôn đạt hơn 95%.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 4.

Các ao nuôi được thiết kế đồng bộ, bảo đảm điều kiện tối ưu cho tôm phát triển.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi tôm tập trung không chỉ giúp các thành viên HTX Chợ Bến ổn định thu nhập, mà còn góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất thủy sản có tổ chức, hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 5.

Hệ thống ao nuôi lót bạt giúp kiểm soát chất lượng nước và nâng cao năng suất nuôi tôm

Ông Lê Minh Kha, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Điền, TPHCM cho hay, phát triển nuôi tôm công nghệ cao gắn với quản lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh và liên kết sản xuất là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản tại địa phương.

Nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững - Ảnh 6.

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