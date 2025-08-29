Biến niềm tự hào thành hành động thiết thực

Năm 2025, đất nước ta có nhiều lễ kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những cột mốc lớn này không chỉ là dịp để ngợi ca lịch sử mà còn nhấn mạnh sứ mệnh của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tự hào hai tiếng "Việt Nam"

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S kiêu hãnh, mỗi người đều mang trong tim một niềm tự hào về nguồn cội. Với tôi, một người con lớn lên ở thành phố mang tên Bác, những lời ca về tinh thần dân tộc là những khái niệm quen thuộc trong sách vở, trên mạng xã hội.

Cho đến khi được trực tiếp "đắm chìm" vào sự kiện A50 tại TP HCM, tận mắt chứng kiến dòng người rợp đỏ cờ hoa, lắng nghe tiếng hô vang dội của hàng vạn bước chân diễu binh, diễu hành, tôi mới thấu hiểu thế nào là sức mạnh của niềm tự hào dân tộc.

Tình yêu đất nước luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhìn lại những cột mốc lịch sử chói lọi của dân tộc, hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…", tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu đất nước đang lan tỏa.

Mỗi sớm mai thức dậy, khi được ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay phấp phới dưới nền trời độc lập - tự do, cảm nhận được hơi thở của nền hòa bình len lỏi vào từng ngõ ngách, tôi hãnh diện là người Việt Nam khi mang trong mình "dòng máu Lạc Hồng".

Dường như tình yêu đất nước luôn chảy trong dòng máu của mỗi người Việt Nam và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử. Sợi chỉ đỏ ấy kết nối đồng bào, kết nối nhiều thế hệ.

Ở bất kỳ thế hệ nào, tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc chưa bao giờ mai một mà luôn cư ngụ trong trái tim mỗi người. Nó như một viên than hồng, được nung nóng từng ngày, từng giờ, qua từng cột mốc đáng nhớ của dân tộc.

Mỗi người là một "ngọn đuốc", tự mình thắp sáng

Xuất phát từ tình yêu đất nước mãnh liệt, tại mỗi thời điểm, người dân Việt Nam đều có một cách thể hiện khác nhau, trong từng khoảnh khắc đời sống.

Đó là khi vận động viên Việt Nam giành chiến thắng trên đấu trường quốc tế, Quốc kỳ tung bay và Quốc ca vang lên trong niềm xúc động của hàng triệu con tim.

Đó là khi trí tuệ Việt Nam tỏa sáng với các công trình khoa học, trong phát minh công nghệ được quốc tế ghi nhận.

Hay khi những bác sĩ, chiến sĩ ngày đêm chiến đấu trong tâm dịch COVID-19, giữ vững bình an cho cộng đồng; những thanh niên tình nguyện khoác áo xanh lên đường giúp dân vùng lũ, dựng cầu, mở đường; hoặc những bạn trẻ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đưa nông sản Việt vươn xa thế giới…

Tất cả đều đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng hành động và khát vọng xây dựng Việt Nam giàu mạnh.

Lời căn dặn của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" vẫn còn nguyên giá trị. Nếu cha ông giữ nước bằng máu xương thì hôm nay, thế hệ trẻ giữ nước bằng tri thức, bằng khát vọng sáng tạo và hội nhập.

Trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong. Họ mang trên vai sứ mệnh khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới và trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, muốn thực hiện những điều đó, cần biến niềm tự hào thành trách nhiệm, biến khát vọng thành hiện thực. Mỗi người là một "ngọn đuốc", tự mình thắp sáng, để truyền cảm hứng, tiếp lửa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Hãy bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm với bản thân, nỗ lực học tập, rèn luyện; từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, giữ gìn vệ sinh, đến nghĩa cử lớn hơn như hiến máu, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai…

Mỗi một hành động xây dựng cuộc sống cá nhân tốt đẹp là đang tạo điều kiện tốt hơn cho cộng đồng, là lời cam kết chắc chắn của thế hệ trẻ và là cách góp phần nuôi dưỡng sức mạnh đoàn kết, nhân ái, góp phần để hai tiếng "Việt Nam" vang vọng đầy kiêu hãnh trên bản đồ thế giới.

3 trọng trách Tôi còn nhớ lần đầu được nghe thầy giáo dạy lịch sử nói về niềm tự hào của một dân tộc độc lập nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh 2-9. Khi ấy, tôi còn là học sinh trung học, chưa hiểu hết những tầng nghĩa lịch sử. Song, giọng thầy vang vọng đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ: "Các em đang sống trong hòa bình, hãy biết ơn từng giọt máu cha anh đã đổ xuống". Những ngày này, cảm xúc ấy lại ùa về. Thế hệ hôm nay có thể chưa trải qua gian khổ chiến tranh, nhưng không vì thế mà thiếu cơ hội cống hiến. Bởi lẽ, hòa bình không phải là bến đỗ yên ổn, mà là nền tảng để bắt đầu một hành trình mới, hành trình phát triển đất nước hùng cường. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra, niềm tự hào dân tộc không chỉ để ngẩng cao đầu mà còn để làm việc, sáng tạo, hiến dâng. Hào khí A50, A80 không nằm trong những dòng khẩu hiệu, mà phải thấm vào từng hành động cụ thể, từng bước chân của người trẻ hôm nay. Thế hệ trẻ có 3 trọng trách: Nuôi dưỡng khát vọng và ý chí vươn lên; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - tinh thần dân tộc; tham gia trực tiếp công cuộc kiến thiết và bảo vệ đất nước. Lao động nghiêm túc, giữ đạo đức nghề nghiệp, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới chính là cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những bước chân hào hùng của lịch sử. Lưu Đình Long

