Bạn đọc Cuộc sống nhân ái

Tiếp sức học sinh khó khăn đầu năm học mới

Hồng Đào - Giang Nam

Sáng 28-8, Báo Nhân Dân và Quỹ Khởi sự từ tâm (Kim Oanh Group) đã ra mắt học bổng "Tự lực vì chính tôi" dành cho học sinh có người thân hiến tạng nhân đạo.

Tại lễ ra mắt học bổng, 10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, đến từ TP HCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk đã được trao phần kinh phí hỗ trợ với tổng trị giá 50 triệu đồng/năm cho mỗi em.

Cụ thể, các em sẽ nhận 1,5 triệu đồng/tháng, trong đó 1 triệu đồng được chuyển trực tiếp để hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày; 500.000 đồng còn lại được gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân cho đến khi đủ 18 tuổi. Phần kinh phí còn lại được sử dụng trong các chương trình hỗ trợ phi tài chính, như: chăm sóc sức khỏe định kỳ, phát triển tinh thần và các hoạt động giáo dục toàn diện về thân - tâm - trí.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025-2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm. Mục tiêu của học bổng "Tự lực vì chính tôi" là ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn tất bậc THPT. Nếu các em không tiếp tục học văn hóa mà có nguyện vọng học nghề, học bổng sẽ hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.

Tiếp sức học sinh khó khăn đầu năm học mới- Ảnh 1.

Học sinh có người thân hiến tạng nhận học bổng “Tự lực vì chính tôi”. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm, bày tỏ học bổng "Tự lực vì chính tôi" được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi.

Ông Lê Tấn Vũ - Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam - xúc động: "Mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và đầy nhân đạo. Nhưng sau sự cho đi cao thượng ấy, nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Học bổng "Tự lực vì chính tôi" ra đời chính là lời đáp đầy trách nhiệm và yêu thương của cộng đồng".

Tại buổi lễ, các nhà hảo tâm là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã chung tay đóng góp với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 28-8, Hội Cựu chiến binh TP HCM đã phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao quà "Tiếp sức đến trường" cho con, cháu hội viên cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ cũ, nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Người Lao Động và đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM đã trao tặng 100 suất hỗ trợ học tập (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong chương trình Học bổng Báo Người Lao Động), cho con cháu hội viên cựu chiến binh và con em các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho người lao động, gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành.

