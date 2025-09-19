Biến phế thải xây dựng thành vật liệu hữu ích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

Biến phế thải xây dựng thành vật liệu hữu ích

Bài và ảnh: Hải Định

Công nghệ xử lý, tái chế phế thải xây dựng vừa giải quyết vấn đề tồn đọng xà bần, giá hạ vừa góp phần cung cấp vật liệu san lấp công trình

Tình trạng phế thải xây dựng (giá hạ, xà bần) đổ bỏ tràn lan tại Đà Nẵng nói riêng và nhiều đô thị trên cả nước nói chung ngày càng phổ biến, gây ô nhiễm môi trường và khiến dư luận bức xúc. Trong bối cảnh đó, mô hình nghiền - tái chế phế thải xây dựng đã cho thấy hiệu quả bước đầu, mở ra hướng xử lý bền vững đối với loại rác thải đặc thù này.

Rác xây dựng "như núi"

Trên Cổng thông tin góp ý của TP Đà Nẵng (gopy.danang.gov.vn), không khó bắt gặp những phản ánh liên quan tình trạng đổ bỏ giá hạ, xà bần. Trong tháng 8 vừa qua, chỉ riêng tại phường Hòa Khánh, nhiều bãi rác lộ thiên bất ngờ xuất hiện trên các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Ngô Sĩ Liên, Trần Triệu Luật, Gò Nãy 5…

Điểm chung ở các khu vực này là phế thải xây dựng bị vứt bỏ ngổn ngang. Các đối tượng đổ trộm thường huy động xe ủi san phẳng lớp rác cũ rồi tiếp tục đổ thêm, khiến nơi đây biến thành những "núi" rác khổng lồ, vừa gây mất mỹ quan vừa ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

UBND phường Hòa Khánh đã nhanh chóng vào cuộc, xử phạt 4 trường hợp vi phạm, mỗi trường hợp 3,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục hiện trạng và bàn giao chất thải cho đơn vị chức năng xử lý. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, việc kiểm tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, trong khi nạn đổ trộm phế thải xây dựng diễn ra chủ yếu về đêm nên tình trạng này vẫn tái diễn.

"Phường từng phối hợp với một công ty môi trường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng đổ bỏ phế thải xây dựng vẫn lặp lại. Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm, đồng thời nghiên cứu tổ chức các điểm tập kết tạm phế thải xây dựng xa khu dân cư, có rào chắn" - lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết.

Một số doanh nghiệp vận tải thừa nhận dù biết đổ trộm phế thải xây dựng là hành vi vi phạm song "không còn cách nào khác". Theo họ, các bãi tập kết hiện nay đã quá hạn, quá tải, trong khi chi phí xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn lại quá cao. "Nếu chở vào đó xử lý thì sẽ lỗ nặng, doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động. Doanh nghiệp vận tải nào cũng mong muốn có một bãi tiếp nhận phế thải xây dựng để đường đường chính chính mang giá hạ, xà bần vào đó" - một đơn vị vận tải bày tỏ.

Biến phế thải xây dựng thành vật liệu hữu ích - Ảnh 1.

Dây chuyền phân loại, nghiền, tái chế phế thải xây dựng của Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Xây dựng Vũ Minh Trung

Giải pháp nhiều lợi ích

Trước thực trạng này, từ tháng 6-2023, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất tiêu chí lựa chọn mô hình tập kết tạm phế thải xây dựng và triển khai thí điểm tại 4 địa điểm, bao gồm khu vực sân vận động 40.000 chỗ ngồi ở phường Hòa Xuân. Đà Nẵng cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dây chuyền nghiền - tái chế xà bần, nhằm giảm áp lực cho môi trường và tận dụng nguồn vật liệu thay thế.

Một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này là Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Xây dựng Vũ Minh Trung. Với dự án "Bãi tập kết chất thải rắn xây dựng và phá dỡ" quy mô 20.000 m², vốn đầu tư 10 tỉ đồng, công ty đã đưa vào vận hành dây chuyền nghiền - phân loại công suất gần 100 tấn/ngày. Sản phẩm tái chế từ xà bần của công ty là cát mịn, đá dăm, bột đá.

Theo ông Nguyễn Minh Tú Anh, Giám đốc Công ty Vũ Minh Trung, doanh nghiệp đã dùng thiết bị chuyên dụng để phân loại, nghiền nhỏ gạch, bê-tông, vữa thành các hạt vật liệu có kích thước đồng đều như cát, đá dăm, bột đá. Thay vì đổ bỏ, phế thải xây dựng được tái chế thành những vật liệu có thể sử dụng để san lấp công trình, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa hạn chế ô nhiễm môi trường.

Quy trình tái chế phế thải xây dựng gồm nhiều bước: thu gom, phân loại, nghiền thô, nghiền tinh, sàng lọc, xử lý thành phẩm... Hệ thống tái chế có thể được thiết kế cố định với công suất lớn hoặc di chuyển để sử dụng linh hoạt ngay tại công trường.

Đến nay, sản phẩm tái chế của Công ty Vũ Minh Trung đã được Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 2 kiểm nghiệm. Các sản phẩm cũng đã được dùng thử nghiệm tại một số công trình san lấp, xây dựng và cho thấy đạt chất lượng theo yêu cầu.

Ông Tú Anh nhìn nhận việc tái chế phế thải xây dựng mang lại những lợi ích rõ rệt. Cụ thể, giảm đáng kể lượng rác thải vô cơ ra môi trường; tiết kiệm nguồn cát, đá tự nhiên; giúp doanh nghiệp và nhà thầu tiết kiệm chi phí xử lý, thậm chí có thêm doanh thu từ sản phẩm tái chế; tạo thêm công ăn việc làm trong lĩnh vực tái chế phế thải xây dựng. Với giá bán khoảng 130.000 đồng/m³ vật liệu san lấp, dây chuyền bước đầu đã cho lợi nhuận. Quan trọng hơn, điều này đã mở ra hướng đi bền vững cho việc xử lý phế thải xây dựng - vốn lâu nay chỉ chôn lấp hoặc đổ bỏ trái phép.

Theo các chuyên gia môi trường, việc tái chế phế thải xây dựng là xu hướng tất yếu và nhiều quốc gia đã thực hiện. Không chỉ giảm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác, việc này còn góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, nơi chất thải được biến thành tài nguyên. Vấn đề còn lại là khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ. DN mong muốn sớm được tháo gỡ thủ tục thuê đất, được tiếp cận chính sách khuyến khích đầu tư để góp phần cùng với chính quyền địa phương tìm "đầu ra" cho phế thải xây dựng. 

Cuối năm 2024, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã khởi tố một cá nhân về hành vi gây ô nhiễm môi trường do lập bãi rác trái phép rồi tập kết phế thải xây dựng trên đường Nguyễn Bá Phát, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (nay là phường Hải Vân). Việc xử lý này được người dân địa phương rất đồng tình.

Trong khi đó, với riêng loại phế thải phát sinh trong quá trình khoan cọc nhồi (bùn bentonite), ông Nguyễn Minh Tú Anh cho biết do có nhiều tạp chất và độ nhớt rất cao nên phải được vận chuyển về điểm tập kết theo quy định, rồi dùng công nghệ xử lý để không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận nên xử lý bằng cách phơi khô, đợi bùn bentonite đổi màu thì trộn lẫn với đất, cát để san lấp công trình. Việc này vừa gây tác hại đến môi trường vừa ảnh hưởng sức khỏe con người.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo