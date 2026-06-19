HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Biến rác thành phân hữu cơ

Tác giả: Song Thư

(NLĐO)- Mỗi ngày, hàng trăm ký rác hữu cơ từ căn bếp của người dân Đặc khu Côn Đảo được phân loại, thu gom và đưa về khu ủ phân hữu cơ.

Từ những cọng rau, cơm thừa, trái cây héo úa, một vòng đời mới bắt đầu, để trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi những luống rau xanh mướt giữa đảo xa. Mô hình tưởng chừng đơn giản ấy đang góp phần biến Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) thành một điểm sáng về kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Vòng đời mới của rác hữu cơ

Những ngày đầu mùa mưa, khu vườn ươm Q15 ở trung tâm Đặc khu Côn Đảo phủ một màu xanh mát mắt. Những luống rau muống, cải xanh, dưa leo, cà tím, rau thơm... phát triển tươi tốt dưới nắng gió biển khơi.

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 1.

Rác hữu cơ được tách riêng tại các hộ gia đình trước khi đưa vào quy trình tái chế thành phân compost.

Ít ai biết rằng, nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng khu vườn này lại đến từ những thứ từng bị xem là rác bỏ đi. Từ căn bếp của hàng trăm hộ dân trên đảo, những phần rau thừa, trái cây hỏng, cơm nguội hay thức ăn dư được phân loại cẩn thận vào các thùng rác hữu cơ màu xanh. Sau khi được thu gom, chúng không kết thúc hành trình tại bãi rác mà tiếp tục bước vào một chu trình mới: trở thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đó là kết quả của mô hình phân loại, thu gom và ủ rác hữu cơ thành phân compost mà Đặc khu Côn Đảo đang triển khai hiệu quả suốt gần ba năm qua.

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 2.

Mỗi ngày, khoảng 300 kg rác hữu cơ được thu gom, tái chế thành phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đảo.

Trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Huệ, chị Trần Kim Lệ Thi đã duy trì việc phân loại rác tại nguồn từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, sau bữa cơm gia đình, chị đều tách riêng các loại rau củ thừa, canh cặn hay thức ăn hữu cơ vào một thùng chứa riêng. Công việc chỉ mất vài phút nhưng theo chị, ý nghĩa mang lại rất lớn. "Ban đầu nhiều người nghĩ phân loại rác khá phiền. Nhưng khi hiểu được lợi ích của việc làm này đối với môi trường, gia đình tôi tham gia rất tích cực. Tôi cũng vận động thêm nhiều chị em trong khu dân cư cùng thực hiện" - chị Thi chia sẻ.

Tháng 5-2023, Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo (nay là Đặc khu Côn Đảo) phối hợp cùng các chuyên gia thuộc Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương của WWF Việt Nam triển khai thí điểm mô hình ủ rác hữu cơ. Ban đầu chỉ có 42 hộ dân và 4 nhà hàng tại khu dân cư số 5 tham gia. Để người dân hiểu và thực hiện đúng, các đơn vị đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác hữu cơ ngay từ căn bếp gia đình.

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 3.

Người dân Đặc khu Côn Đảo phân loại rác hữu cơ ngay từ căn bếp, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Trong giai đoạn thí điểm, mỗi ngày có khoảng 110 kg rác hữu cơ được thu gom ủ thành phân bón cho cây trồng. Từ những kết quả tích cực ban đầu, mô hình nhanh chóng được nhân rộng trên toàn đảo.

Trách nhiệm với môi trường

Theo kỹ sư Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Quản lý Công trình công cộng Đặc khu Côn Đảo, nếu như những ngày đầu chỉ thu gom hơn 100 kg rác hữu cơ mỗi ngày thì hiện nay con số này đã tăng lên khoảng 300 kg. Toàn bộ lượng rác hữu cơ sau khi thu gom được đưa về kho của đơn vị tại khu Q15 để xử lý thành phân compost.

Nguồn phân hữu cơ này tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động trồng trọt ngay trên đảo. Một phần sản phẩm rau, củ, quả sau thu hoạch phục vụ nhu cầu của cán bộ, công nhân viên đơn vị; phần còn lại được cung cấp cho người dân địa phương.

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 4.

Những luống rau xanh tại vườn ươm được nuôi dưỡng từ nguồn phân compost tái chế từ rác hữu cơ.

Sau gần 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện mô hình thu gom, phân loại rác để vận hành cơ sở tái chế rác hữu cơ trên địa bàn toàn đảo, mô hình đã đạt được kết quả khá khả quan, hướng tới mục tiêu tăng 1% tỉ lệ tái sử dụng và tái chế rác tại nguồn ở Đặc khu Côn Đảo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, phụ trách Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương-WWF Việt Nam, cho biết: "Thông qua mô hình này giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn, góp phần giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường mỗi ngày. Qua đó, chung tay cùng chính quyền địa phương giảm áp lực trong việc thu gom, xử lý rác thải và giảm chi phí dành cho công tác bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của người dân".

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 5.

Phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt góp phần tạo nên những vườn rau xanh tốt giữa đảo xa.

Khi một vỏ trứng, cọng rau được bỏ đúng chỗ, khi một túi rác hữu cơ được phân loại đúng cách, khi những luống rau xanh được nuôi lớn từ nguồn phân compost, đó không đơn thuần là câu chuyện xử lý rác thải. Đó là câu chuyện về trách nhiệm với môi trường, về sự chung tay của cộng đồng và về một hướng đi bền vững mà Đặc khu Côn Đảo đang kiên trì theo đuổi.

Biến rác thành phân hữu cơ - Ảnh 6.

Tin liên quan

Nông nghiệp xanh mở lối tăng trưởng bền vững

Nông nghiệp xanh mở lối tăng trưởng bền vững

(NLĐO)- Kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao và liên kết chuỗi đang trở thành động lực giúp TPHCM phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị sản xuất.

Vùng nông nghiệp xanh giữa cù lao Rùa

(NLĐO) - Giữa dòng Đồng Nai, cù lao Thạnh Hội đang gìn giữ nghề trồng rau truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch và tạo dựng không gian xanh giữa đô thị.

Giữ màu xanh cho đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống

(NLĐO)- Thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững

bảo vệ môi trường hộ gia đình sản xuất nông nghiệp rác thải nhựa phân loại rác ủ phân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo