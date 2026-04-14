Biến rác thành “sàn diễn”: Học sinh Nguyễn Trãi gây sốt với thời trang tái chế

Trong khuôn khổ chuyên đề “Học sinh Nguyễn Trãi với môi trường xanh”, Trường THPT Nguyễn Trãi (TPHCM) tổ chức hoạt động trình diễn thời trang tái chế với sự tham gia của học sinh khối 10, 11 và 12. Sự kiện thu hút 15 lớp tham gia, mang đến nhiều thiết kế độc đáo, sáng tạo từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi.

Hoạt động thời trang tái chế không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của lối sống xanh trong đời sống hằng ngày.

Các bộ trang phục được làm từ giấy báo cũ, bao nilon, ống hút, chai nhựa và nhiều vật dụng tái chế khác. Không chỉ gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ, mỗi sản phẩm còn kèm theo lời bình, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, tái sử dụng chất thải trong đời sống hằng ngày.

Tự tay khoác lên những bộ trang phục từ vật liệu tái chế, nhiều học sinh không giấu được sự tự hào khi sản phẩm của mình được trình diễn trên sân khấu.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, học sinh tham gia cho biết các ý tưởng trang phục được tham khảo từ mạng xã hội và phát triển thêm dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Nguyên liệu chủ yếu là giấy báo cũ, chai nhựa, bao nilon và những vật dụng đã qua sử dụng.

Để hoàn thiện sản phẩm, các em tận dụng thời gian ngoài giờ học như giờ ra chơi, sau buổi học hoặc làm thêm tại nhà. Hoạt động được triển khai từ trước Tết, trong đó riêng công đoạn hoàn thiện trang phục kéo dài khoảng một tháng, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức thực hiện của học sinh.

Khi khoác lên mình chính sản phẩm tự tay làm ra, nhiều em bày tỏ sự tự hào và hào hứng. Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, đây còn là cơ hội để học sinh thể hiện sự sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm với môi trường.

Qua từng thiết kế sáng tạo, học sinh gửi gắm thông điệp về việc tái sử dụng rác thải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Theo thầy Phạm Văn Hào, Tổ trưởng tổ Địa lý, hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. “Chúng tôi mong muốn thông qua hình thức gần gũi, sinh động như thời trang tái chế, các em sẽ hiểu và hành động thiết thực hơn trong việc giữ gìn môi trường sống”, thầy chia sẻ.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình này trong thời gian tới, khi hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.