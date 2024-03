Biên tập phim "La La Land" tham dự LHP Quốc tế TP HCM

Tom Cross sẽ giữ vai trò Ban giám khảo hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2. Sự tham gia của Tom Cross mang lại giá trị chuyên môn lẫn tinh thần cao cho LHP trong việc chọn ra tác phẩm xứng đáng nhất để nhận giải.



Phim đầu tay và phim thứ 2 là không gian dành riêng cho các đạo diễn mới, nơi họ có cơ hội giới thiệu tiềm năng sáng tạo của mình cũng như cách nhìn và lối kể chuyện độc đáo.

Tom Cross là biên tập phim người Mỹ gốc Việt

Anh từng biên tập nhiều phim trong đó có "La La Land"

Tom Cross là một trong những biên tập phim hàng đầu của điện ảnh Mỹ trong thập kỷ qua. Danh tiếng của ông đã vươn xa và lan rộng toàn cầu vào năm 2015 khi thắng tượng vàng Oscar cho "Biên tập phim xuất sắc" với bộ phim độc lập "Whiplash".

Phim kể về một chàng sinh viên chơi trống nhạc jazz đương đầu với sự bạo lực của người thầy đã khiến khán giả suy ngẫm về cái giá thực sự để đạt được sự hoàn hảo.

Ba năm sau, bộ phim âm nhạc lãng mạn "La La Land" do Tom Cross biên tập tiếp tục thắng lớn tại phòng vé lẫn các giải thưởng lớn và mang về cho ông đề cử Oscar thứ 2 trong sự nghiệp.

Tom Cross lớn lên tại Long Island, tốt nghiệp trường Đại học Purchase, chuyên ngành Nghệ thuật thị giác vào năm 1993 trước khi chuyển đến thành phố New York - Mỹ để bắt đầu sự nghiệp của mình.

Tại đây, ông bắt đầu học thiết kế quảng cáo và tham gia sản xuất các bộ phim độc lập kinh phí thấp. Với khát vọng được làm việc những bộ phim điện ảnh quy mô lớn, ông quyết định chuyển đến Los Angeles và tình nguyện làm việc miễn phí tại Corman Studios nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Ông tiếp tục làm việc dưới tư cách một trợ lý biên tập trong nhiều năm, trước khi góp mặt trong nhiều dự án ấn tượng như "Ride with the Devil" của đạo diễn Lý An.

Năm 2005, ông tham gia vào đội ngũ biên tập của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Deadwood", biên tập chính của bộ phim "The Space Between" và sau đó là một loạt tác phẩm khác.

Ngoài Oscar, ông từng được đề cử và thắng giải tại nhiều giải thưởng khác: Critics' Choice, BAFTA…