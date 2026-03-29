Sức khỏe

Biến thể COVID-19 BA.3.2 xuất hiện: Bộ Y tế khuyến cáo gì?

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế cho biết BA.3.2 là biến thể COVID-19 đang được theo dõi, đồng thời khuyến cáo tăng cường giám sát, chủ động các biện pháp phòng dịch.

Sáng 29-3, Bộ Y tế thông tin về biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 gây bệnh COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, biến thể này được xếp vào nhóm đang theo dõi, với nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế. Ảnh minh họa

WHO cho biết biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi ngày 22-11-2024. Các dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

WHO cũng nhận định các vắc-xin COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục có hiệu quả trong phòng bệnh nặng và tử vong.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch và các biến thể lưu hành trên thế giới; đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện vệ sinh cá nhân, và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và nhóm nguy cơ cao.

Liên quan đến dịch bệnh này, một biến thể của COVID-19 mới mang tên BA.3.2 đang được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia và có xu hướng gia tăng. Biến thể này có nhiều đột biến, có thể né miễn dịch tốt hơn, song hiện chưa có bằng chứng gây bệnh nặng hơn hoặc làm tăng tỉ lệ nhập viện.

Các chuyên gia nhấn mạnh vắc-xin vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong. Người dân nên duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang nơi đông người, xét nghiệm khi có triệu chứng, tiêm vắc-xin...

Tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Các địa phương có số ca cao gồm Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM...

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

(NLĐO) - Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Dịch COVID-19 tại TP HCM có xu hướng giảm mạnh

(NLĐO)-Trong tuần thứ 24 (từ ngày 9 đến 15-6), toàn TP ghi nhận 32 ca mắc COVID-19, gồm 14 ca điều trị nội trú và 18 ca điều trị ngoại trú.

TP HCM: Số ca COVID-19 tăng nhanh do biến thể NB.1.8.1

(NLĐO) – Trong 1 tuần, TP HCM ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp 3 lần mức trung bình 4 tuần trước đó.

Covid-19 SARS-CoV-2 vắc-xin Covid-19 biến thể BA.3.2 SARS-CoV-2 BA.3.2 biến thể COVID mới COVID-19 có bùng phát lại không biến thể SARS-CoV-2 mới COVID-19 Việt Nam 2026
