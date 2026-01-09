Đường bay Hà Nội - TPHCM vượt quy mô trước đại dịch COVID-19, xếp thứ 4 thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đường bay Hà Nội - TPHCM vượt quy mô trước đại dịch COVID-19, xếp thứ 4 thế giới

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đường bay Hà Nội - TPHCM nằm trong Top 10 đường bay nhộn nhịp nhất thế giới năm 2025, là một trong số ít đường bay nội địa đã vượt quy mô trước dịch.

OAG (Official Airline Guide) - Nhà cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới công bố dữ liệu 10 tuyến bay nhộn nhịp nhất năm 2025, trong đó có đường bay Hà Nội - TPHCM xếp thứ 4 xét theo tổng số ghế được các hãng hàng không lên lịch khai thác.

Đường bay Hà Nội - TPHCM đứng thứ 4 thế giới , vượt quy mô trước COVID - 19 - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ảnh: Phan Công

OAG cho biết, đường bay Hà Nội - TPHCM có 11 triệu ghế trong năm 2025, tăng 4% so với năm trước và cao hơn 8% so với con số năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Đây là một trong số ít đường bay nội địa trên thế giới đã vượt quy mô trước dịch, cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai đầu tàu kinh tế - chính trị của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, tuyến Hà Nội - TPHCM của Việt Nam không chỉ vượt qua nhiều đường bay trục tại Trung Quốc và châu Âu, mà còn là một trong số rất ít đại diện Đông Nam Á góp mặt trong top 5 toàn cầu.

Tuyến bay đứng đầu toàn cầu là Jeju - Seoul Gimpo (Hàn Quốc) với hơn 14 triệu ghế.

Tiếp theo là các đường bay nội địa Nhật Bản như Sapporo - Tokyo Haneda và Fukuoka - Tokyo Haneda, đều có quy mô trên 11 triệu ghế.

OAG nhấn mạnh các tuyến bay nội địa tại châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ mật độ dân cư cao, khoảng cách địa lý phù hợp với vận tải hàng không và tần suất khai thác lớn, ngay cả tại những quốc gia đã phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Danh sách 10 đường bay bận rộn nhất năm 2025:

Jeju International - Seoul Gimpo với tổng ghế khai thác 14,3 triệu ghế

Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda với tổng ghế khai thác 12 triệu ghế

Fukuoka - Tokyo Haneda với tổng ghế khai thác 11,4 triệu ghế

Hà Nội - TPHCM với tổng ghế khai thác 11 triệu ghế

Jeddah - Riyadh với tổng ghế khai thác 9,8 triệu ghế

Melbourne - Sydney với tổng ghế khai thác 8,9 triệu ghế

Tokyo Haneda - Okinawa Naha với tổng ghế khai thác 8 triệu ghế

Mumbai - Delhi với tổng ghế khai thác 7,6 triệu ghế

Beijing - Shanghai Hongqiao với tổng ghế khai thác 7,4 triệu ghế

Shanghai Hongqiao - Shenzhen với tổng ghế khai thác 7,1 triệu ghế.

Tin liên quan

Hàng không siết chặt an toàn, chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV

Hàng không siết chặt an toàn, chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Ngành hàng không đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lễ hội Xuân 2026.

Hàng không thắng lớn trên cả 3 chỉ tiêu

(NLĐO) - Với 11.404 lượt cất hạ cánh, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường dịp Tết Dương lịch đạt 1,33 triệu khách và 16,36 ngàn tấn hàng hóa.

Hàng không tấp nập đón máy bay, đón khách đầu năm 2026

(NLĐO)- Vietnam Airlines đồng loạt đón hành khách đầu năm 2026 trên toàn mạng bay nội địa, Vietjet đón nhiều máy bay mới phục vụ cao điểm Tết 2026.

đại dịch covid-19 hàng không sân bay nội bài hãng hàng không đường bay nội địa vận tải hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo