Đường bay Hà Nội - TPHCM vượt quy mô trước đại dịch COVID-19, xếp thứ 4 thế giới

OAG (Official Airline Guide) - Nhà cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới công bố dữ liệu 10 tuyến bay nhộn nhịp nhất năm 2025, trong đó có đường bay Hà Nội - TPHCM xếp thứ 4 xét theo tổng số ghế được các hãng hàng không lên lịch khai thác.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ảnh: Phan Công

OAG cho biết, đường bay Hà Nội - TPHCM có 11 triệu ghế trong năm 2025, tăng 4% so với năm trước và cao hơn 8% so với con số năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Đây là một trong số ít đường bay nội địa trên thế giới đã vượt quy mô trước dịch, cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai đầu tàu kinh tế - chính trị của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, tuyến Hà Nội - TPHCM của Việt Nam không chỉ vượt qua nhiều đường bay trục tại Trung Quốc và châu Âu, mà còn là một trong số rất ít đại diện Đông Nam Á góp mặt trong top 5 toàn cầu.

Tuyến bay đứng đầu toàn cầu là Jeju - Seoul Gimpo (Hàn Quốc) với hơn 14 triệu ghế.

Tiếp theo là các đường bay nội địa Nhật Bản như Sapporo - Tokyo Haneda và Fukuoka - Tokyo Haneda, đều có quy mô trên 11 triệu ghế.

OAG nhấn mạnh các tuyến bay nội địa tại châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ mật độ dân cư cao, khoảng cách địa lý phù hợp với vận tải hàng không và tần suất khai thác lớn, ngay cả tại những quốc gia đã phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Danh sách 10 đường bay bận rộn nhất năm 2025:

Jeju International - Seoul Gimpo với tổng ghế khai thác 14,3 triệu ghế

Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda với tổng ghế khai thác 12 triệu ghế

Fukuoka - Tokyo Haneda với tổng ghế khai thác 11,4 triệu ghế

Hà Nội - TPHCM với tổng ghế khai thác 11 triệu ghế

Jeddah - Riyadh với tổng ghế khai thác 9,8 triệu ghế

Melbourne - Sydney với tổng ghế khai thác 8,9 triệu ghế

Tokyo Haneda - Okinawa Naha với tổng ghế khai thác 8 triệu ghế

Mumbai - Delhi với tổng ghế khai thác 7,6 triệu ghế

Beijing - Shanghai Hongqiao với tổng ghế khai thác 7,4 triệu ghế

Shanghai Hongqiao - Shenzhen với tổng ghế khai thác 7,1 triệu ghế.