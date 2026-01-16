Biệt phái nhân sự ưu tú đến làm việc tại Trung tâm Tài chính

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vừa phối hợp cùng Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức công bố quyết định cử cán bộ biệt phái.

Theo đó, 8 nhân sự ưu tú của UFM được biệt phái và đã được Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chính thức tiếp nhận.

Đáng chú ý, danh sách nhân sự có phó giáo sư, tiến sĩ, các nghiên cứu viên xuất sắc và các thủ khoa cử nhân. Lực lượng này sẽ được bố trí trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu các mô hình tài chính quốc tế để áp dụng linh hoạt vào đặc thù của TPHCM, triển khai các chương trình, dự án trọng điểm nằm trong lộ trình phát triển VIFC-HCMC.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trọng tâm của chương trình biệt phái nhân sự là tập trung vào các hoạt động: nghiên cứu khoa học chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn phản biện chính sách và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực tài chính - kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, chia sẻ: "Việc tiếp nhận đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học từ UFM không chỉ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm mà còn tạo ra một hệ sinh thái tri thức mở. Sự kết hợp này giúp các chính sách của VIFC-HCMC vừa có tầm nhìn chiến lược dài hạn, vừa bảo đảm tính khả thi và khoa học".

Được biết, hoạt động biệt phái cán bộ lần này không dừng lại ở việc hỗ trợ nhân sự đơn thuần, mà còn góp phần mở rộng không gian học thuật - nghiên cứu.

Đối với UFM, đây là cơ hội để các giảng viên, nhà nghiên cứu thâm nhập thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đối với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, sự hiện diện của khối học thuật giúp củng cố nền tảng lý luận vững chắc cho sự hình thành của một trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hoạch định - triển khai chính sách và khối học thuật, nhằm huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế; hướng tới hiện thực hóa khát vọng đưa TPHCM trở thành điểm đến tài chính toàn cầu.