Kinh tế

Hé lộ 10 nhà đầu tư sẵn sàng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Thái Phương

(NLĐO) - Có 10 đối tác sẵn sàng tham gia với vai trò thành viên sáng lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Đây là thông tin được PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, thông tin chiều 31-12, tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TPHCM cùng tham dự hội nghị. 

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Phó Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, cho biết diễn đàn thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế, ghi nhận sự tham gia của 12 lãnh đạo bộ ngành Trung ương và đại diện từ 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ toàn cầu.

Tổng cộng có 16 ghi nhớ hợp tác được công bố giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực tài chính, fintech, blockchain, hạ tầng tài chính số, chuyển đổi số, đầu tư công nghệ và AI, bán dẫn, cảng biển, công nghệ tầm thấp… đặt nền tảng để thành phố hấp thụ công nghệ mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp và kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.

- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, tại diễn đàn đã tạo ra những kết quả thiết thực, trực tiếp đóng góp cho quá trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

"Thông qua các cuộc tiếp xúc chính thức với 20 nhà đầu tư, thành phố đã xác định được 10 đối tác sẵn sàng tham gia với vai trò thành viên sáng lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Các nhà đầu tư này dự kiến ký kết ngay khi trung tâm chính thức ra mắt" – PGS-TS Huân nói.

Cụ thể, việc thiết lập và thúc đẩy hợp tác với các đối tác toàn cầu như Nasdaq, Binance, TikTok và New York Institute of Finance (NYIF) mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ đối ngoại truyền thống.

- Ảnh 3.

Theo ông Huân, TPHCM đã xác định được 10 đối tác sẵn sàng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế

Những đối tác này đóng vai trò như các "anchor partners" – các điểm neo chiến lược giúp Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM nhanh chóng hình thành chuẩn mực, công nghệ và hệ sinh thái ban đầu.  

Với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Phó thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục thúc đẩy để diễn đàn trở thành một cấu phần quan trọng trong chuỗi hợp tác Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Trung Quốc) - Diễn đàn Kinh tế mùa thu (TPHCM), bảo đảm sự liên thông, kế thừa và bổ trợ lẫn nhau, từ hình thành tư duy chiến lược, mở rộng đối thoại đa phương đến thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, đa phương cụ thể…

"Nasdaq đại diện cho trục hạ tầng thị trường vốn và chuẩn mực vận hành quốc tế. Binance đại diện cho tài chính số và hạ tầng on-chain – một không gian tài chính đang phát triển rất nhanh và đòi hỏi tư duy quản trị mới. TikTok phản ánh vai trò ngày càng lớn của nền kinh tế số, dữ liệu và năng lực kết nối cộng đồng toàn cầu trong việc xây dựng thương hiệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong khi NYIF đóng vai trò then chốt trong đào tạo, chuẩn hóa năng lực nguồn nhân lực tài chính theo thông lệ quốc tế" – PGS.TS Huân phân tích. 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM ra đời đúng thời điểm và là một điểm mới của diễn đàn. Mới đây, Chính phủ vừa công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng, cùng nhiều thông tin liên quan đã tạo ra "cơn sốt" thu hút sự quan tâm của quốc tế.

"Bởi trung tâm tài chính quốc tế được lập ra ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới và một số quốc gia đang gặp khó khăn. Đặc biệt, điểm sáng là Việt Nam công bố cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội so với trung tâm tài chính quốc tế đang có" - Phó Thủ tướng nói.

- Ảnh 4.

Tại diễn đàn, tổng cộng có 16 ghi nhớ hợp tác được công bố giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực tài chính, fintech... Ảnh: Hoàng Triều


