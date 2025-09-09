Biểu tình bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nepal, thủ tướng từ chức

Theo bản sao thư từ chức được một phụ tá cấp cao đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức hôm 9-9, nêu rõ "tình hình bất thường" trong nước.

Việc Thủ tướng Oli từ chức diễn ra sau khi một loạt quan chức khác có động thái tương tự vì phản ứng của chính phủ đối với các cuộc biểu tình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức hôm 8-9 sau vụ bạo lực và một ngày sau đó, các bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy lợi và Y tế cũng từ chức.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Kathmandu - Nepal hôm 8-9. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật, vòi rồng và hơi cay để giải tán các cuộc biểu tình ở một số thành phố. Bác sĩ Mohan Regmi, giám đốc điều hành Bệnh viện Dân sự ở thủ đô Kathmandu, nói với đài CNN ít nhất 22 người thiệt mạng.

Hơn 400 người bị thương, bao gồm nhân viên lực lượng an ninh, đã được đưa vào bệnh viện hôm 8-9, theo báo cáo của Bộ Y tế Nepal.

Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Oli từ chức, quân đội Nepal đã kêu gọi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi tất cả người dân kiềm chế để ngăn chặn thêm thiệt hại về người và tài sản trong tình hình nguy cấp này.

Các cuộc biểu tình gần đây, do những người từ 13 đến 28 tuổi dẫn đầu, là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất của Nepal trong nhiều thập kỷ.

Người biểu tình xuống đường ở thủ đô bất chấp lệnh giới nghiêm được áp đặt tại trung tâm thành phố và sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.

Người phát ngôn của Cục Hàng không Dân dụng Gyanendra Bhul nói với CNN rằng sân bay quốc tế đã đóng cửa do bạo lực trong thành phố ảnh hưởng đến hoạt động. Một quan chức địa phương nói với CNN rằng ở phía Nam Kathmandu, tại thành phố Chandrapur, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên khi người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm để tụ tập. Nguồn tin cho biết người biểu tình cũng đã đốt một xe cảnh sát.