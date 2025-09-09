Biểu tình bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nepal, thủ tướng từ chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Biểu tình bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nepal, thủ tướng từ chức

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Nepal từ chức sau làn sóng biểu tình, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo bản sao thư từ chức được một phụ tá cấp cao đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức hôm 9-9, nêu rõ "tình hình bất thường" trong nước. 

Việc Thủ tướng Oli từ chức diễn ra sau khi một loạt quan chức khác có động thái tương tự vì phản ứng của chính phủ đối với các cuộc biểu tình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức hôm 8-9 sau vụ bạo lực và một ngày sau đó, các bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy lợi và Y tế cũng từ chức.

Biểu tình bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nepal, thủ tướng từ chức- Ảnh 1.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Kathmandu - Nepal hôm 8-9. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật, vòi rồng và hơi cay để giải tán các cuộc biểu tình ở một số thành phố. Bác sĩ Mohan Regmi, giám đốc điều hành Bệnh viện Dân sự ở thủ đô Kathmandu, nói với đài CNN ít nhất 22 người thiệt mạng.

Hơn 400 người bị thương, bao gồm nhân viên lực lượng an ninh, đã được đưa vào bệnh viện hôm 8-9, theo báo cáo của Bộ Y tế Nepal. 

Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Oli từ chức, quân đội Nepal đã kêu gọi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi tất cả người dân kiềm chế để ngăn chặn thêm thiệt hại về người và tài sản trong tình hình nguy cấp này.

Các cuộc biểu tình gần đây, do những người từ 13 đến 28 tuổi dẫn đầu, là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất của Nepal trong nhiều thập kỷ.

Người biểu tình xuống đường ở thủ đô bất chấp lệnh giới nghiêm được áp đặt tại trung tâm thành phố và sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.

Người phát ngôn của Cục Hàng không Dân dụng Gyanendra Bhul nói với CNN rằng sân bay quốc tế đã đóng cửa do bạo lực trong thành phố ảnh hưởng đến hoạt động. Một quan chức địa phương nói với CNN rằng ở phía Nam Kathmandu, tại thành phố Chandrapur, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên khi người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm để tụ tập. Nguồn tin cho biết người biểu tình cũng đã đốt một xe cảnh sát.

Làn sóng biểu tình bùng phát khi chính phủ Nepal ra lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, những người tổ chức biểu tình cho biết các cuộc biểu tình lan rộng khắp đất nước không chỉ liên quan đến lệnh cấm mạng xã hội mà còn phản ánh sự thất vọng của nhiều thế hệ về những cơ hội kinh tế yếu kém. Tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 15-24 tuổi tại Nepal là 20,8% vào năm 2024, theo Ngân hàng Thế giới.

Tin liên quan

Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

(NLĐO) - Chính quyền Indonesia tăng cường an ninh hôm 1-9 sau khi 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến vấn đề kinh tế.

Biểu tình Los Angeles: Thượng nghị sĩ Dân chủ bị còng tay, kéo ra khỏi họp báo

(NLĐO) - Hôm 12-6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cam kết "giải phóng" Los Angeles tại một cuộc họp báo bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nhiều cửa hàng bị cướp phá ở Los Angeles, biểu tình lan rộng tại Mỹ

(NLĐO) - Bất ổn do các cuộc biểu tình chống Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiếp diễn ở Los Angeles, dẫn đến nhiều vụ cướp bóc và hàng loạt vụ bắt giữ.

Nepal biểu tình từ chức kinh tế yếu kém Thủ tướng Nepal từ chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo