Biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài

Chào đón sự kiện khánh thành và đưa vào khai thác mở rộng Nhà ga quốc tế T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang chủ đề "Journey of Love - Hành trình yêu thương", với điểm nhấn là hình tượng Rồng thiêng dài hơn 80 m tại không gian trưng bày nghệ thuật trong nhà ga.

Rực rỡ rồng thiêng tại gate 22, cách ly đi Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Tác phẩm đại cảnh "Mùa xuân vĩnh cửu" được đặt tại vị trí trung tâm Triển lãm "Vạn Xuân" ở cánh Đông của Nhà ga T2, tái hiện hình ảnh Rồng uốn lượn hùng vĩ - biểu trưng cho khát vọng Thăng Long bay cao - ôm trọn không gian "Tinh hoa Việt" rực rỡ sắc màu. Đây là nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc như lụa Vạn Phúc, mây tre đan, nón lá, diều sáo, cùng khu trưng bày văn hóa 54 dân tộc anh em. Một nếp nhà Bắc Bộ cổ kính, rêu phong được tái hiện giữa không gian hiện đại, mang đến trải nghiệm văn hóa sâu sắc cho hành khách.

Ở cánh Tây, nổi bật là bộ đôi tác phẩm điêu khắc gỗ sơn mài "Con Rồng Cháu Tiên" của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát, gồm "Ghế Rồng" và "Cháu Tiên". Hình ảnh Rồng - biểu tượng quyền uy và thịnh vượng - kết hợp cùng Tiên - biểu trưng cho lòng nhân ái - được đặt trang trọng tại khu vực cách ly tầng 3, như lời giới thiệu đầy tự hào về nguồn cội dân tộc.

Không chỉ là nghệ thuật thị giác, chuỗi sự kiện còn mang đến những "điểm chạm" cảm xúc thông qua chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc (từ 15 đến 25-12 vào mỗi buổi tối), cây thông Điều ước nơi hành khách gửi gắm lời chúc năm mới, hoạt động ông già Noel tặng quà cho trẻ em tại khu cách ly và những món quà Giáng sinh bất ngờ trên băng chuyền hành lý trong hai ngày cao điểm 23, 24-12.

Đại diện lãnh đạo Cảng Nội Bài cho biết việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là bước tiến về hạ tầng, mà còn là cơ hội nâng tầm trải nghiệm hành khách theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Với "Journey of Love", Nội Bài khẳng định vai trò là một không gian văn hóa sống động - nơi giá trị Việt được tôn vinh và lan tỏa ngay từ cửa ngõ Thủ đô.

Một số hình ảnh:

Các tác phẩm sơn mài được trưng bày tại khu vực cánh Tây, Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Hành khách dành sự quan tâm đặc biệt khi thưởng lãm các sản phẩm sơn mài. Ảnh: Phan Công

Khu triển lãm ảnh vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam

Khu vực triển lãm các làng nghề truyền thống

Các nghệ sĩ phiêu diêu trong các bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc, các ca khúc trữ tình trứ danh tại sân khấu cánh Tây - Nhà ga T2. Ảnh: Phan Công