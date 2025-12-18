HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO)- Khách bay quốc tế tới sân bay Nội Bài những ngày này được chiêm ngưỡng biểu tượng rồng thiêng đỏ rực 80 m Nhà ga quốc tế T2 mở rộng.

Chào đón sự kiện khánh thành và đưa vào khai thác mở rộng Nhà ga quốc tế T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang chủ đề "Journey of Love - Hành trình yêu thương", với điểm nhấn là hình tượng Rồng thiêng dài hơn 80 m tại không gian trưng bày nghệ thuật trong nhà ga.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Rực rỡ rồng thiêng tại gate 22, cách ly đi Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Tác phẩm đại cảnh "Mùa xuân vĩnh cửu" được đặt tại vị trí trung tâm Triển lãm "Vạn Xuân" ở cánh Đông của Nhà ga T2, tái hiện hình ảnh Rồng uốn lượn hùng vĩ - biểu trưng cho khát vọng Thăng Long bay cao - ôm trọn không gian "Tinh hoa Việt" rực rỡ sắc màu. Đây là nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc như lụa Vạn Phúc, mây tre đan, nón lá, diều sáo, cùng khu trưng bày văn hóa 54 dân tộc anh em. Một nếp nhà Bắc Bộ cổ kính, rêu phong được tái hiện giữa không gian hiện đại, mang đến trải nghiệm văn hóa sâu sắc cho hành khách.

Ở cánh Tây, nổi bật là bộ đôi tác phẩm điêu khắc gỗ sơn mài "Con Rồng Cháu Tiên" của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát, gồm "Ghế Rồng" và "Cháu Tiên". Hình ảnh Rồng - biểu tượng quyền uy và thịnh vượng - kết hợp cùng Tiên - biểu trưng cho lòng nhân ái - được đặt trang trọng tại khu vực cách ly tầng 3, như lời giới thiệu đầy tự hào về nguồn cội dân tộc.

Không chỉ là nghệ thuật thị giác, chuỗi sự kiện còn mang đến những "điểm chạm" cảm xúc thông qua chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc (từ 15 đến 25-12 vào mỗi buổi tối), cây thông Điều ước nơi hành khách gửi gắm lời chúc năm mới, hoạt động ông già Noel tặng quà cho trẻ em tại khu cách ly và những món quà Giáng sinh bất ngờ trên băng chuyền hành lý trong hai ngày cao điểm 23, 24-12.

Đại diện lãnh đạo Cảng Nội Bài cho biết việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là bước tiến về hạ tầng, mà còn là cơ hội nâng tầm trải nghiệm hành khách theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Với "Journey of Love", Nội Bài khẳng định vai trò là một không gian văn hóa sống động - nơi giá trị Việt được tôn vinh và lan tỏa ngay từ cửa ngõ Thủ đô.

Một số hình ảnh:

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Tác phẩm đại cảnh "Mùa xuân vĩnh cửu" được đặt tại vị trí trung tâm Triển lãm "Vạn Xuân" ở cánh Đông của Nhà ga T2, tái hiện hình ảnh Rồng uốn lượn hùng vĩ

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Các tác phẩm sơn mài được trưng bày tại khu vực cánh Tây, Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 6.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 7.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 8.

Hành khách dành sự quan tâm đặc biệt khi thưởng lãm các sản phẩm sơn mài. Ảnh: Phan Công

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 9.

Khu triển lãm ảnh vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 10.

Khu vực triển lãm các làng nghề truyền thống

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 11.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 12.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 13.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 14.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 15.

Các nghệ sĩ phiêu diêu trong các bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc, các ca khúc trữ tình trứ danh tại sân khấu cánh Tây - Nhà ga T2. Ảnh: Phan Công

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 16.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 17.

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 18.

Hành khách quốc tế ngạc nhiên thích thú với các tiết mục đậm đà văn hóa Việt. Ảnh: Phan Công

Choáng ngợp trước biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài - Ảnh 19.

 

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

(NLĐO)- Sau khi khánh thành ngày 19-12, khu vực mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài sẽ đưa vào sử dụng hệ thống soi chiếu an ninh thông minh hiện đại.

Lần đầu trải nghiệm hành trình "không chạm" tại nhà ga T2 mở rộng sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Từ 19-12, hành khách qua sân bay Nội Bài sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình "luồng di chuyển số", quy trình thủ tục gần như hoàn toàn tự động.

Ngắm máy soi chiếu 3D "khủng" mới toanh tại sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Hệ thống máy soi chiếu 3D thế hệ mới, máy quét cơ thể chuẩn TSA và loạt thiết bị tự động hóa lần đầu xuất hiện tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội).

hàng không sân bay nội bài vietnam airport nhà ga t2 mở rộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo