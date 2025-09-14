"Bình dân học vụ số" phải trở thành phong trào cách mạng

Chiều 13-9, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại". Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đến dự hội nghị.

Khát vọng phổ cập tri thức số

Hội nghị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, với hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu cấp tỉnh, ngành trên cả nước; hơn 3.000 điểm cầu tại trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã với khoảng 10.000 đại biểu. Tham dự hội nghị còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng...

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc tổ chức hội nghị này thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội về việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới. Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra: năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Tổng Bí thư yêu cầu xem kết quả hoàn thành chương trình "Bình dân học vụ số" là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua - khen thưởng hằng năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan trưng bày “Quốc hội số” tại hội nghịẢnh: TTXVN

Phát triển sâu rộng, thực chất

Tổng Bí thư đề nghị cần nhân rộng chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" ra toàn bộ hệ thống chính trị.

Theo Tổng Bí thư, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Đối với Quốc hội, Tổng Bí thư nhất trí với quan điểm của lãnh đạo Quốc hội là "không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào phát triển sâu rộng, thực chất". Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này; triển khai tập huấn "đúng người, đúng nhu cầu", tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; phổ biến, triển khai phong trào đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Để phát triển "Bình dân học vụ số", ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, địa phương, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 đã chỉ ra: Hoàn thiện hệ thống pháp lý; phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt; dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống; yêu cầu bảo mật, phải tuyệt đối bảo mật an toàn; về nhân sự, về con người, phải có hiểu biết, phải có kiến thức chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiểu biết về chuyển đổi số để cả xã hội đi theo; phải có ngân sách đầu tư để hệ thống hoạt động tốt.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu cao gương sáng học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến "Bình dân học vụ số" thành phong trào cách mạng sâu rộng. Nhất định chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Mọi phán quyết phải thấu tình, đạt lý Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TAND (13.9.1945 - 13.9.2025). Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương ngành TAND đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư đề nghị ngành TAND phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước. Tổng Bí thư lưu ý trong hoạt động xét xử phải lấy kết quả bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm thước đo; mọi phán quyết đều phải thấu tình, đạt lý. Ngành tòa án không chỉ là cơ quan xét xử, mà phải trở thành biểu tượng của công lý và niềm tin của nhân dân, là điểm tựa vững chắc để người dân gửi gắm sự công bằng và lẽ phải... N.Hưởng



