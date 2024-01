Bình Dương: Đồng loạt ra quân kiểm tra PCCC dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Bình Dương về bảo đảm an toàn PCCC & CNCH trong mùa hanh khô thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ tối 17-1, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức các Đoàn đi kiểm tra an toàn PCCC đột xuất vào ban đêm đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt tổ chức các Đoàn đi kiểm tra an toàn PCCC đột xuất vào ban đêm đối với các cơ sở.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động PCCC tại chỗ như bố trí lực lượng, đảm bảo quân số cũng như chủ động trong việc chuẩn bị các kỹ năng, thao tác, phương án để xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra.

Cùng với đó là việc thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trong quản lý chất cháy như nguyên vật liệu, thành phẩm vật tư hàng hóa; trong việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiệt có thể gây cháy như hệ thống điện, nguồn nhiệt phát sinh trong hoạt động cũng như thiết bị máy móc. Cạnh đó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, các thiết bị máy móc, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hướng đến không để sự cố cháy, nổ xảy ra.

Trong đợt này, PC07 sẽ kiểm tra toàn bộ các cơ sở có tính chất cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh. Qua những ngày đầu kiểm tra, các cơ sở đều có bố trí về lực lượng, có trang bị các phương tiện, phương án. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số cơ sở còn lúng túng trong việc xử lý tình huống cháy. (Trong ảnh: PC07 kiểm tra kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ tại Tổng kho xăng dầu lớn nhất tỉnh)

Qua công tác kiểm tra, PC07 sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và làm việc với người đứng đầu để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót.

Thời gian tới, PC07 sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng của hệ thống lực lượng, phương tiện tại chỗ, các điều kiện về đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sản xuất kinh doanh, kể cả trong thời gian cơ sở không hoạt động.





Đồng thời, kiểm tra công tác thường trực của lực lượng PCCC chuyên ngành của các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Việc này để khi các cơ sở xảy ra cháy thì lực lượng này phải tham gia hỗ trợ, phối hợp cho lực lượng cơ sở trong công tác PCCC, đặc biệt là trong giai đoạn ban đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các buổi kiểm tra đột xuất, PC07 đã kiểm tra điều kiện nguồn nước chữa cháy; điều kiện thoát nạn đối với các cơ sở hoạt động vào ban đêm; việc cắt điện khi cơ sở ngưng hoạt động; hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống loa, âm thanh phục vụ thông tin báo cháy. Công tác thường trực của cơ sở về ban đêm, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ lực lượng PCCC và người lao động tại cơ sở… cũng được kiểm tra.