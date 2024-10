Bình Dương: Nhiều đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO) - Công ty Cổ phần TM DV The Only Way đến cơ quan công an trình báo bị đối tượng Lê Thành Quang chiếm đoạt hơn 165 triệu đồng. Quang được công ty này thuê làm quản lý nhà hàng tại quận 7 (TP HCM) và chi nhánh nhà hàng ở tỉnh Bình Dương.