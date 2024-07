Bình Dương: Nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo tại Dầu Tiếng

Ngày 20-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đã phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân, bảo đảm an sinh xã hội tại huyện Dầu Tiếng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bình Dương, cho biết các hoạt động gắn với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Tỉnh ủy Bình Dương về "Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và 25 năm tái lập huyện Dầu Tiếng.

Ông Bùi Thanh Nhân tặng quà cho người dân huyện Dầu Tiếng

Tại chương trình, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp quận đội, các đơn vị đồng hành thực hiện các hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn "Nhà đại đoàn kết"; khánh thành, bàn giao 1 căn "Nhà tình nghĩa"; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn; tặng 100 phần quà đến các hộ cận nghèo và gia đình hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cho 10 học sinh; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho người dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương còn trao kinh phí 65 triệu đồng đến Ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng để tiến hành các hoạt động tri ân, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Mai Bá Trước, Bí thư huyện uỷ Dầu Tiếng, tặng thực phẩm cho bà con

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức còn khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao tặng đồng bào tôn giáo; tổ chức hoạt động phát quang, dọn vệ sinh, khai thông dòng chảy cống thoát nước, trồng 300 cây xanh…

Theo Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bình Dương, đợt hoạt động này góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh; đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.