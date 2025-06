Bình Dương: Nhiều trụ sở xã, phường thay bảng hiệu mới

Bảng hiệu trụ sở UBND phường Thuận An là giả

Ngày 15-6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bảng hiệu trụ sở phường Thuận An tại Bình Dương. Đáng chú ý, ngay phía trên dòng chữ phường Thuận An của bảng hiệu có ghi nội dung "Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam", kèm theo địa chỉ số 289, đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An, TP HCM.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Thuận An cho biết tấm bảng nói trên là giả, hiện nay bảng hiệu tại khu vực nói trên vẫn đang để nội dung "HĐND - UBND phường Hưng Định", địa chỉ trên bảng hiệu vẫn để là phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phường Thuận An mới trên cơ sở sáp nhập phường An Thạnh, phường Hưng Định và xã An Sơn; trụ sở phường Thuận An mới đặt tại trụ sở phường Hưng Định hiện tại.