Ngày 12-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt ông N.V.H (SN 1988, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Ông N.V.H bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, ông N.V.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phần bình luận của bài viết được đăng tải trên trang Fanpage Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp Công an xã Gò Nổi tiến hành gọi hỏi, làm việc với ông N.V.H.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, ông N.V.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông H. khai rằng do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung vi phạm nêu trên.

Qua làm việc và được Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, ông N.V.H đã nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời ông N.V.H tự nguyện xin gỡ bỏ ngay lập tức nội dung bài viết sai phạm nêu trên, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt của ông H. đã vi phạm Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.