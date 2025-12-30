Xử phạt 2 trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa

Ngày 30-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người có bình luận, chia sẻ bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa.

Đối tượng Lê Trung Khoa

Gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng đã phát hiện nhiều tài khoản facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng, tiến hành triệu tập, đấu tranh với các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa như: Trường hợp P.T.T. (có địa chỉ tại phường An Biên, TP Hải Phòng); T.D.H. (có địa chỉ tại phường Hồng An, TP Hải Phòng)….

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bình luận, chia sẻ các bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 8-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, ngày 8-12-2025 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2, Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Hành vi chia sẻ, bình luận các bài viết của Lê Trung Khoa là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, các cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.