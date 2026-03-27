Bình Minh và Bình Minh Group cùng dấu ấn trong pickleball

Diễn viên Bình Minh mở rộng sang Pickleball

Bình Minh Group đã mở rộng sang lĩnh vực Pickleball - bộ môn đang phát triển nhanh tại Việt Nam, với hàng loạt giải đấu quy mô lớn như Giải đấu pickleball VTV9 Open thu hút gần 800 vận động viên, hay Giải Pickleball Paralympic quy tụ hơn 100 vận động viên là người khuyết tật, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và lan tỏa tinh thần thể thao bình đẳng.

Mới đây nhất, Bình Minh Group tổ chức thành công giải đấu VTV Cần Thơ- Tranh cúp Nam Long 2026 diễn ra thành công tốt đẹp với quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho Cộng đồng thể thao Pickleball Việt Nam.

Dấu ấn của diễn viên Bình Minh với Bình Minh Group

Tiếp nối thành công này, Bình Minh Group sẽ tiếp tục tham gia tổ chức Lạch Tray Open 2026 tại Hải Phòng, dự kiến quy tụ hơn 1.000 vận động viên - hứa hẹn trở thành một trong những giải đấu định hướng Pickleball Festival quy mô lớn nhất cả nước.

Trong những năm gần đây, Bình Minh Group để lại dấu ấn trong tổ chức thể thao cộng đồng tại Việt Nam, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị năng động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, thể thao và truyền thông tại Việt Nam.

Với định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, góp phần xây dựng các sân chơi thể thao chuyên nghiệp, hiện đại và giàu giá trị kết nối cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Bình Minh Group tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng thể thao, góp phần xây dựng hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp, bền vững và giàu giá trị tại Việt Nam.



